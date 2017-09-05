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Moskova’da bir okula ateş açıldı: 4 yaralı
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Moskova’da bir okula ateş açıldı: 4 yaralı
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05 Eylül 2017 12:37
Moskova’da bir okula ateş açıldı: 4 yaralı
Rusya’nın Moskova bölgesindeki İvanteyevka kasabasında bir öğrenci bir okula ateş açtı ve sis bombaları attı..
Olayda 4 kişinin yaralandığı belirtildi
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