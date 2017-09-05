Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzin ve motorine zam bekleniyor /05 Eylül 2017 10:29

Benzin ve motorine zam bekleniyor

Benzin ve motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren 7 kuruş zam bekleniyor.

Benzin ve motorine zam bekleniyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre geceyarısından itibaren motorin ve benzinin pompa satış fiyatlarında 7 kuruş artış beklendiği duyuruldu.
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