Samanyolu Haber /Gündem / Moody's'ten yeni Türkiye değerlendirmesi: Şirket borçları kaynaklı ciddi sıkıntılar yaşanabilir /10 Eylül 2018 11:09

Moody's'ten yeni Türkiye değerlendirmesi: Şirket borçları kaynaklı ciddi sıkıntılar yaşanabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisine dair yeni değerlendirmede bulundu.

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Moody's, yüksek döviz kredileri ve artan kaldıracın Türkiye'de şirket borçları kaynaklı savunmasızlığı artırdığını belirtti.
Açıklamada "Kayda değer dövizle borçlanma ve kaldıraç artışı Türkiye'de şirket borçları kaynaklı savunmasızlığı artırıyor" dendi.

Bugün yayınlandığı analizde Arjantin ve Türkiye'yi şirketlerden kaynaklanan baskılara karşı en savunmasız ülkeler olarak tanımlayan Moody's, Arjantin veya Türkiye'den daha büyük politika ve mali tamponlara sahip olmasına rağmen Çin'in de şirket borçluluklarından kaynaklanan savunmasızlığa maruz kaldığını belirtti.

Moody's, Çin'de şirket borçlarının GSYH'ye oranının yüzde 150'yi aştığına dikkat çekti.
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