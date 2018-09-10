Trump Filistin Kurtuluş Örgütü'nün ABD ofisini kapatacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Washington'da bulunan ABD ofisini kapatacağı açıklandı.





Wall Street Journal'ın Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ofisin kapatılması Filistin üzerindeki baskının artırılması yönündeki politikanın bir parçası olarak gerçekleştirilecek.





ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ofisin kapanacağını duyuracak isim olarak gösteriliyor. Habere göre Bolton konuşmasında İsrail'e dostluk mesajları da iletecek.





Trump yönetimi, Filistin'e mali yardımları keserek, İsrail'e karşı adım atan uluslararası kuruluşları yaptırımlarla tehdit ediyor.