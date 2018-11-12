Samanyolu Haber /Ekonomi / Moody’s’den Türkiye’ye uyarı /12 Kasım 2018 10:44

Moody’s’den Türkiye’ye uyarı

Moody's Küresel Kredi Görünümü raporunu açıkladı. Raporda Türkiye, İtalya, Brezilya ve Arjantin'de yaşanan politik gelişmelerin not indirimi için risk yarattığına dikkat çekildi.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, aralarında Türkiye'nin de olduğu 4 ülkeyi uyardı.

Kurumdan gönderilen notta, "Yurt içi siyasi riskler Türkiye, İtalya, Brezilya ve Arjantin'in kredi görünümleri üzerinde baskı yaratmaya devam edecek" dendi. 

Moody's Investors Service, küresel kredi koşullarının 2019 yılında,  "ekonomik büyümenin yavaşlaması, fonlama maliyetlerinin artması, likidite şartlarının sıkılaşması ve piyasa oynaklığının geri dönmesi"nin etkisi ile "zayıflayacağı uyarısı" yaptı.

Raporda, ticari, siyasi ve jeopolitik risklerin ABD ve Çin arasında gerilim tırmandıkça artacağını, buna ek olarak yavaş büyümenin sonuçlarının küreselleşme ve eşitsizlik tartışmalarını giderek daha fazla siyasi alana sokacağını vurgulandı.

Büyüme görünümünü yönlendirecek üç önemli faktör
Moody's Makroekonomi Kurulu Başkanı Elena Duggar yaptığı değerlendirmede, "Yavaşlayan ekonomik büyüme 2020'de daha zayıf global kredi şartlarına yol verecek. Sıkılaşan para politikası, kötüleşen  ekonomik anlaşmazlıklar ve Çin'in yavaşlayan talebi zayıf büyüme  görünümünü yönlendirecek üç önemli faktör olacak" dedi.

Jeopolitik ve yurt içi siyasi gerilimlerin 2019'da global kredi  şartları ve kredi kalitesi için risk görünümüne hakim olacağını savunan Moody's, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden bir Brexit anlaşması olmadan çekileceğini, ABD ve Çin arasındaki gerilimlerin ticari anlaşmazlıkların ötesine yayılacağını öngördü.

Raporda, yerel politik risklerin Türkiye, İtalya, Brezilya ve Arjantin'in kredi görünümleri üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini vurguladı.
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