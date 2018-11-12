Apple'dan iPhone için yeni patent başvurusu: Tasarım değişiyor

ABD Patent ve Marka Ofisi'nin açıkladığına göre Apple, sensörlerin ve ön kameranın ekranın altında bulunduğu bir iPhone için patent başvurusu yaptı.







Bu da gelecek nesil iPhone'lar için önemli ipuçları veriyor.





Apple'ın ABD Patent ve Marka Ofisi'ne [The US Patent & Trademark Office (USPTO)] yaptığı başvuru ile Apple, yeni iPhone'larında, sensörleri ve kamerayı ekranın içine entegre etmeyi amaçlıyor. Apple'ın üzerinde çalıştığı bu teknoloji çözümü sayesinde nihayet Apple, ön tarafı tamamen ekrandan oluşan bir iPhone üretebilecek.

























Webtekno'da yer alan habere göre patent başvurusu doğrultusunda üretilecek iPhone'ların büyük ihtimalle Corning'in DVTS cam teknolojisini kullanması beklenmekte.





Apple'ın yeni patenti ile yüzeysel donanımların ekranın altına gömülebilme teknolojisi, bilgisayar, televizyonlar, monitörler ve tabletler gibi diğer teknolojik cihazlarda da kullanılabilecek.



