Samanyolu Haber /Gündem / MİT 'yurtdışında kaçırma ve infaz etme' birimi kurdu /16 Haziran 2017 11:02

MİT 'yurtdışında kaçırma ve infaz etme' birimi kurdu

MİT’in yurtdışında insan kaçırma ve infazlar yapmak için büro kurduğu öğrenildi.

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Terör örgütlerine ve mafyaya para ödeme yetkisi de verilen büronun görevi, yurt dışında yaşayan Erdoğan rejimi muhalifi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kaçırmak ve infaz etmek.

YURT DIŞINDA SS SUBAYLARI TARZI EYLEMLER

MİT’in infaz şubesinin, özellikle Hizmet Hareketi’ne yönelik olarak kurgulandığı ileri sürülüyor. Büronun faaliyet alanının ilk etapta Sudan, Fas, Pakistan, Azerbaycan, Irak gibi ülkeler olacağı belirtiliyor. Büroya yurt dışındaki ‘operasyon’larında terör eylemi tarzı infazlar yapma yetkisi verildi. Uluslararası hukuk açısından suç olan şubenin yönetim biçimi, Alman SS subaylarının yurt dışında infazlar gerçekleştiren mangalarını hatırlatıyor. Hitler'in bu şubede çalışan SS subayları aradan yıllar geçmesine rağmen yakalanıp uluslararası hukuk çerçevesinde yargılanmışlardı.  

Şubenin yetkileri geniş tutulurken, özellikle infaz ve kaçırmalarda taşeron kullanabilmesi için geniş ödenek imkanları tanındığı iddia ediliyor. MİT’in söz konusu yeni bürosunun emrine, kaçırma ve infazlarda hedef ülkelerdeki terör örgütleri ve mafya gruplarıyla anlaşabilmesi ve ödeme yapması yönünde geniş bir bütçe tahsis edildi. İddiaya göre infaz şubesi, şimdiden kaçırılacak kişi listelerini söz konusu ülkelerdeki çeşitli terör gruplarına verdiği ve 5 milyon dolar dağıttığı belirtiliyor.
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