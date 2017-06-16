Samanyolu Haber /Gündem / Berberoğlu'nu tutuklatanın Can Dündar olduğu unutulmasın! /16 Haziran 2017 11:52

Berberoğlu'nu tutuklatanın Can Dündar olduğu unutulmasın!

Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasında en büyük pay sahibinin şu an dünyanın dört bir tarafından gazetecilik ödülleri toplamakla meşgul olan Can Dündar olduğunun unutulmaması gerekiyor

SHABER3.COM

Türkiye eski gazeteci ve CHP'li vekil Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını konuşurken küçük bir ayrıntı atlandı. Enis Berberoğlu IŞİD'e silah götüren TIR haberini yayınlayan kişi değil. Berberoğlu haberin birebir muhatabı olan operasyonu yapan ne askeri, ne de savcısı. Gelin görün ki son tutuklananı. 

Peki neden tutuklandı?

Cevabı şu an Almanya'da bulunan ve dünyanın dört bir tarafından MİT TIR'ları haberi sebebiyle gazetecilik ödülleri toplamakla meşgul olan büyük gazeteci Can Dündar'da! 

Bir gazetecinin en büyük mesleki güvenilirlik kriteri haber kaynaklarını saklı tutmak, her ne pahasına olursa olsun bunu, özellikle Türkiye gibi sözde demokrasilerin hüküm sürdüğü ülkelerde sonuna kadar saklamaktır. Maalesef gazetecilik duayeni olarak dış dünyaya pazarlanan Can Dündar, daha birinci kuralda takılmış görünüyor. 

Bugün Tr724.com'da Nazif Apak da bu noktaya dikkati çekiyor:
''(MİT Tırları) haberin kaynağı savcıların (daha doğrusu savcıları kukla gibi parmağında oynatanın) en merak ettiği soru haline gelmişti. Dündar savcıların baskısına “Haber kaynağımı söylemek zorunda değilim” ısrarında bulunacağına “Bu görüntüleri solcu bir milletvekilinden aldım” dedi. Güya isim vermemiş, gammazcılık yapmamıştı; ama bir el bombasının pimini çekip havaya fırlatmıştı. Bu bomba kimin başına düşerse onu darmadağın edecekti''

Evet bomba düştüğü yeri darmadağın etti. Dündar'ın direkt söylemediği ancak kaş-gözle işaret ettiği, bunu da direkt savcılara değil kitabında yazdığı bir satırla ifşa ettiği haber kaynağını ortaya çıkarmak pek zor olmamıştı. Faş ettiği sır, verdiği ipucu yüzünden Enis Berberoğlu şu an tutuklu ve karar onanırsa 25 yıl hapis yatacak.

Enis Berberoğlu bir milletvekili. Ancak öncesinde uzun yıllardır sahada olan bir gazeteci. Berberoğlu'nun da elbette MİT Tırlarıyla ilgili bir haber kaynağı var. Kendisinin kaynağını açıkladığını şu ana dek duymadık, çünkü bu noktada yaptığı şey basit: Gazeteciliğin ilk kuralını uygulamak. 

200'ün üzerinde gazetecinin hapiste olmasının Avrupa'da oluşturduğu hassasiyeti kendi lehine ustaca kullanan ancak bu gazetecilerin özellikle hizmet hareketine yakın kurumlarda çalışmış olanlarına ses olmak bir yana, aidiyetlerine yönelik Erdoğan ağzıyla konuşan birinin boyalarının dökülmesi aslında bugünlerin tek iyi yanı.

Bir tarafta ününe ün katan, kaşesini yükselten ve aleme romantik cümlelerle gazetecilik öğreten Can Dündar, diğer tarafta hapishanede çile dolduran Enis Berberoğlu.

Sizce hangisi gerçek gazeteci?

Samanyoluhaber.com / ANALİZ
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