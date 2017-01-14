MİT kendi üretip piyasaya sürdüğü 2 büyük yalanı yalanladı!

MİT: ByLock Google Play'den indirilebiliyor ve 15 Temmuz'da kulllanılmadı







Milyonlarca kişi tarafından indirilen ve kullanılan Watsapp benzeri yazışma progamı Bylock, daha önce MİT tarafından delil olarak kullanılamayacağı resmen bildirilmiş olmasına rağmen on binlerce vatandaşın keyfi tutuklanması için kullanıldı. MİT yayınladığı yeni Bylock raporunda ise zaten delilsiz olan tüm bu tutuklamaları çökerterek kendi kendisini yalanladı.





GOOGLE PLAY'DEN İNDİRİLİYORDU





MİT ve Erdoğan rejimi Bylock programını gizemli hale getirmek için programın internetten indirilemediğini, sadece USB ve Blootooth'la yüklendiği yalanını medyaya servisi etmişti. Ancak yeni raporda programın Google Play'den indirildiği açıkça belirtildi. Bu durumda Andorid markette açık kaynak olarak yer alan ve milyonlarca kişinin kullandığı bir programla on binlerce kişiyi haksız yere tutukladıklarını itiraf etmiş oldu.





DARBEDE KULLANILMASI İMKANSIZ





MİT daha önce Bylock programının 15 Temmuz darbesinde kullanıldığını iddia etmiş ancak bazı askerlerin Watsapp yazışmaları olduğu iddia edilen metinleri yayınlamasına rağmen Bylock'tan darbe mesajına dair hiçbir metin sunamadı. Yeni raporunda ise "Darbede kullanıldı" iddiasını kendisi çürüttü. Raporda, Bylock’un Google Play’de 2014 yılının başlarında kullanıma sunulduğu ve 2016 yılının ilk aylarına kadar çeşitli versiyonlarla kullanıldığı belirtildi. Dolayısıyla 2016'nın yedinci ayı olan Temmuzda gerçekleşen darbede Bylock kullanıldığı yalanı da çökmüş oldu.