Samanyolu Haber /Gündem / İzmit Körfezi'nde çevre felaketi /14 Ocak 2017 16:28

İzmit Körfezi'nde çevre felaketi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir limandan sızan yakıt denizde kirliliğe yol açtı.

SHABER3.COM

Denize sızan yakıt Körfez ve Derince sahiline kadar ulaşırken, denizde bulunan canlılar büyük zarar gördü. Kirliliğin yaşandığı bölgeye barikatlar çekilerek, acil müdahale ve temizlik ekipleri temizlik çalışması yaptı.

Kocaeli Dilovası'nda bulunan bir limanda yakıt tankından yaşanan sızıntı kirliliğe yol açtı. Denizde yaşanan kirlilik nedeniyle Körfez bölgesinde denizdeki kuşlar petrole bulandı. Kuşların bazılarının öldüğü görüldü. Kıyılara gelen bazı vatandaşlar petrole bulanan kuşları yıkayarak hayatta tutmaya çalıştı.

Limandan denize yayılan yakıt nedeniyle acil müdahale ekipleri ve deniz temizlik şirketlerine bağlı ekipler limanın bulunduğu bölgeye gelerek çalışma yaptı. Rüzgarın etkisiyle Dilovası'nda yaşanan kirlilik Körfez ve Derince bölgesine kadar ulaştı. Kirliliğin yaşandığı bölgeye barikatlar çekilerek, sızıntı önlenmeye çalışıldı. Yakıt toplama gemisi ile bölgede temizlik çalışması yapıldı. İskelelere yanaşan gemilerin etrafına bariyerler çekilerek yakıt toplandı. Körfez'de bulunan limanlarda demirli bulunan gemiler de kirlilikten etkilendi. Gemilerin bordoları petrole bulanırken, temizlik çalışmasının ardından limanlardan ayrıldılar. Sızıntının olduğu limanda bariyerlerin çekildiği bölgede temizlik çalışmaları devam ederken, yetkililer incelemede bulundu.
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