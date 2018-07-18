Samanyolu Haber /Dünya / Mısır 400 bin dolara vatandaşlık verecek /18 Temmuz 2018 00:20

Mısır 400 bin dolara vatandaşlık verecek

Mısır Meclisi, yabancılara yaklaşık 400 bin dolarlık yatırım karşılığında ülke vatandaşlığının alınması için başvuru hakkını tanıyan tasarıyı kabul etti.

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Meclis’in onayladığı tasarıda, "Özel yatırım vizesi ile aralıksız en az 5 yıl Mısır'da yaşayan ve Mısır devlet hazinesine en az 7 milyon Mısır lirası depozito yatıran yabancı ülkenin İçişleri Bakanlığı'na vatandaşlık başvurusunda bulunabilir" dendi.

Başvuruları şahsen İçişleri Bakanı'nın inceleyeceği kaydedildi.

Depozito yatırma mekanizmasının nasıl çalışacağı ve yatırımcıların paralarını hangi bankaların kabul edebileceği henüz açıklanmazken Mısır vatandaşlığın yatırımcılara nasıl üstünlükler kazandıracağı bilinmiyor.

Halihazırda Mısır, ekonomik reformlar programını hayata geçiriyor. Reformları, ülkeye kredi veren IMF takip ediyor. Mısır yatırımlara büyük ihtiyaç duyuyor ve yabancı yatırımcılar için elverişli koşullar oluşturmaya çalışıyor.
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