Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Milyarlarca dolar ceza gelebilir' denen 6 banka belli oldu /25 Ekim 2017 12:13

'Milyarlarca dolar ceza gelebilir' denen 6 banka belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin 6 Türk bankasına milyarlarca dolar ceza verebileceğine ilişkin Habertürk'te bir haber çıkmış, Uluslararası ajansların da kaynak göstererek kullandığı haber sonrası piyasalarda tedirginlik oluşmuştu. Bu bankaları AKP'nin yayın organı Sabah gazetesi açıkladı

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Çıkan haberler sonrası bankacılık hisselerinde düşüş yaşanınca Sabah Gazetesi, bu duruma tepki gösterip, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun konuyla ilgili soruşturma başlattığını, hisselerin düşmesine neden olanların hesap vereceğini yazdı. Ancak haberde çok ilginç bir gafa daha imza attı. O ana kadar adı açıklanmayan maçhul 6 bankanın ismini yazdı.

Soruşturma altında olduğu ancak ceza gelmeyeceği(!) Sabah tarafından açıklanan 6 bankanın ismi şunlar: Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti ve Akbank. 
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