'Milyarlarca dolar ceza gelebilir' denen 6 banka belli oldu

Çıkan haberler sonrası bankacılık hisselerinde düşüş yaşanınca Sabah Gazetesi, bu duruma tepki gösterip, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun konuyla ilgili soruşturma başlattığını, hisselerin düşmesine neden olanların hesap vereceğini yazdı. Ancak haberde çok ilginç bir gafa daha imza attı. O ana kadar adı açıklanmayan maçhul 6 bankanın ismini yazdı.





Soruşturma altında olduğu ancak ceza gelmeyeceği(!) Sabah tarafından açıklanan 6 bankanın ismi şunlar: Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti ve Akbank.