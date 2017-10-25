Samanyolu Haber /Gündem / Irak Kürdistan'ında neler oluyor? /25 Ekim 2017 12:43

Irak Kürdistan'ında neler oluyor?

Rudaw Gazetesi Yazarı Gazeteci Rebwar Kerim , Erkam Tufan'ın hazırladığı Erkam Tufan ile 30 dakika programında Referandum sonrasında Irak Kürdistan'ında yaşananları anlattı

Türkiye neden saf değiştirdi?

You Tube'ta yayınlanan Erkam Tufan'ın hazırladığı Erkam Tufan ile 30 dakika programına Rudaw Gazetesi Yazarı Gazeteci Rebwar Kerim konuk oldu.. Irak Kürdistan Bölgesinde yapılan referandum sonrası gerilen Türkiye ilişkilerini değerlendiren Kerim Türkiye'nin Barzani'yi ortada bırakıp İran'a alan açtığını söyledi.. Erbil'de Türkiye'nin tavır değişikliğine bir anlam verilemediğini anlatan Kerim , Irak Kürdistan bölgesindeki etki isimlerin de Barzani'yi yalnız bırakması sebebiyle Kerkük'ten çekilmenin olduğunu söyledi.. 

İşte Programın tamamı


Rebwar Kerim ayrıca Programda  Referandum sonrası Irak Kürdistan’ı anlattı,  Haşti Şabi ve Irak ordusu Erbil’e girecek mi? Peşmerge neden direnmiyor? sorularını cevapladı 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Irak Kürdistan'ında neler oluyor? Sonraki Haber >>

Merhamet edin ki, size de merhamet edilsin!.

Merhamet edin ki, size de merhamet edilsin!.

Türkiye neden saf değiştirdi?

Türkiye neden saf değiştirdi?

Galatasaray'lı taraftarlardan Rocky koreografisi

Galatasaray'lı taraftarlardan Rocky koreografisi

AKP'de mahalle karıştı

AKP'de mahalle karıştı

İtibardan tasarruf olmaz ne demek?

İtibardan tasarruf olmaz ne demek?

Bazen bir şey anlatmak için söze gerek yok

Bazen bir şey anlatmak için söze gerek yok

Beyaz TV'den Akit'çilere: Bu haberi size yedirtmezsem namerdim

Beyaz TV'den Akit'çilere: Bu haberi size yedirtmezsem namerdim

'Diplomasiyi sevmiyorum ben, içinde diploma geçiyor!'

'Diplomasiyi sevmiyorum ben, içinde diploma geçiyor!'

Allah’ım Nasr ve Fetih sûrelerinin sırlarına bizleri de muvaffak eyle!..

Allah’ım Nasr ve Fetih sûrelerinin sırlarına bizleri de muvaffak eyle!..

Esarette Doğan Bebekler

Esarette Doğan Bebekler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:59:27