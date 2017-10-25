Irak Kürdistan'ında neler oluyor?

You Tube'ta yayınlanan Erkam Tufan'ın hazırladığı Erkam Tufan ile 30 dakika programına Rudaw Gazetesi Yazarı Gazeteci Rebwar Kerim konuk oldu.. Irak Kürdistan Bölgesinde yapılan referandum sonrası gerilen Türkiye ilişkilerini değerlendiren Kerim Türkiye'nin Barzani'yi ortada bırakıp İran'a alan açtığını söyledi.. Erbil'de Türkiye'nin tavır değişikliğine bir anlam verilemediğini anlatan Kerim , Irak Kürdistan bölgesindeki etki isimlerin de Barzani'yi yalnız bırakması sebebiyle Kerkük'ten çekilmenin olduğunu söyledi..





İşte Programın tamamı









Rebwar Kerim ayrıca Programda Referandum sonrası Irak Kürdistan’ı anlattı, Haşti Şabi ve Irak ordusu Erbil’e girecek mi? Peşmerge neden direnmiyor? sorularını cevapladı