Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'ya gelen altı kişilik Amerikan heyeti ile Müşterek Harekat Merkezi'nin altyapı kurulum çalışmalarına başlandığını ve kritik fonksiyonların tesisinin sağlandığını açıkladı.







Bakanlık, Suriye'nin kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge kapsamında Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada "Müşterek Harekat Merkezinin tesisi ve faaliyetlerinin bir an önce başlamasına yönelik çalışmalar zaman gecikmesine mahal vermeden sürdürülüyor." ifadelerine yer verildi.





Ankara ve Washington arasında 5-7 Ağustos tarihlerinde düzenlenen toplantılarda güvenli bölgenin tesisinin koordine ve yönetimi için mutabakata varılmıştı.