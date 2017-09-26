Samanyolu Haber /Spor / Milli halterci Naim Süleymanoğlu yoğun bakımda! /26 Eylül 2017 08:05

Milli halterci Naim Süleymanoğlu yoğun bakımda!

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu karaciğer yetmezliğinden komaya girdi

Milli halterci Naim Süleymanoğlu yoğun bakımda!

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu karaciğer yetmezliğinden komaya girdi.

Naim Süleymanoğlu’nun kişisel doktoru Adnan Bağrıaçık’ın Naim Süleymanoğlu’nun karaciğer nakli olması gerekiyor.dedi

Bağrıaçık konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Naim Süleymanoğlu’nda karaciğer yetmezliği var. Kısa süre içinde acilen bir nakil merkezinde tedavi altına alınıp, karaciğer nakli olmazsa hayatını kaybedebilir. Sinan Şamil Sam süreci gibi bir süreç yaşıyoruz. Zaman çok kısıtlı. Naim Süleymanoğlu bu ülkeye sayısız madalyalar kazandırmış, sayısız rekorlar kırmış bir efsane sporcumuz. Şu anda yoğunda bakımda ve bilinci kapalı. Allah yardımcısı olsun.”
<< Önceki Haber Milli halterci Naim Süleymanoğlu yoğun bakımda! Sonraki Haber >>

Zaman'ı hedef alıyorlar

Zaman'ı hedef alıyorlar

Yiğit Bulut: Kuzey Irak 2 yıl içinde referandum yapıp Türkiye'ye katılacak

Yiğit Bulut: Kuzey Irak 2 yıl içinde referandum yapıp Türkiye'ye katılacak

AKPli Belediye Başkanı'dan AKP'li vekile: Yalanla iftirayla bir yere varamazsın

AKPli Belediye Başkanı'dan AKP'li vekile: Yalanla iftirayla bir yere varamazsın

Afgan yetkiliden Türk öğretmenleri karalamaya çalışan AKP'li yetkiliye sert tepki

Afgan yetkiliden Türk öğretmenleri karalamaya çalışan AKP'li yetkiliye sert tepki

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi - Yakında MC EU TV'de

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi - Yakında MC EU TV'de

Ağır hasta akademisyen nihayet tahliye edildi

Ağır hasta akademisyen nihayet tahliye edildi

Sınav için hazırlanan kitaplar çöpe gidiyor

Sınav için hazırlanan kitaplar çöpe gidiyor

Erdoğan'ın korumaları ve salondakiler 2 protestocuyu dövdü

Erdoğan'ın korumaları ve salondakiler 2 protestocuyu dövdü

Erdoğan'ın ABD'deki protestoculara tepkisi kameralara yansıdı

Erdoğan'ın ABD'deki protestoculara tepkisi kameralara yansıdı

Erdoğan'ın korumaları ABD'de yine protestocu dövdü

Erdoğan'ın korumaları ABD'de yine protestocu dövdü

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:13:52