Samanyolu Haber /Gündem / Zarrab Davası'nda Türkiye'den şahitler olabilir... /26 Eylül 2017 00:37

Zarrab Davası'nda Türkiye'den şahitler olabilir...

Daha önce 30 Ekim'de görüleceği kararlaştırılan Zarrab davası, Zafer Çağlayan'ın da yeni iddianamesinin eklenmesi nedeniyle yine ertelendi.

Best of Reza Zarrab

Daha önce savunmanın talebiyle iki kez ertelenen dava yine Reza Zarrab ve Mehmet Hakan Atilla’nın avukatlarının talebi üzerine yaklaşık bir ay kadar ileri bir tarihe alındı. Hakim Berman kesin tarih koymamakla birlikte jürili davanın 27 Kasım’da başlayabileceğini belirtti. Dava tarihi Zarrab’ın da avukatı ve savcılıkla yapılacak istişareden sonra kesinleşecek.

SAVCILIK: 3 HAFTA SÜRER

Savcılık duruşmanın 27 Kasım’da başlayabilmesi halinde 3 hafta içinde tamamlanabileceğini ifade etti.

DURUŞMAYA PRANGAYLA GETİRİLDİLER

Duruşmaya hem Zarrab hem de Atilla’nın ayaklarında prangayla gelmeleri dikkat çekti. Daha önceki pek çok duruşmada her iki sanıkta salona prangayla getirilmemişlerdi. Ancak bir önceki duruşmada Zarrab’ın ayağında pranga vardı. Atilla’nın prangayla getirildiği ilk duruşma oldu.

TÜRKİYE’DEN ŞAHİTLER OLABİLİR

Duruşma sırasında Atilla’nın avukatlarının bir çıkışı da dikkat çekti. Avukatlar daha önce bir kez Türkiye’ye gittiklerini bir daha gidebileceklerini bu ziyaret sırasında muhtemel şahitleri belirleyebileceklerini söylediler.

KİM BU ŞAHİTLER?

Ancak Türkiye’deki şahitlerin kimlikleri konusunda bilgi verilmedi. Şahitlerin duruşma için New York’a mı gelecekleri yoksa mahkemede kurulacak bir düzenle telekonferans yöntemiyle mi ifade verecekleri konusu kesinleşmedi. Kimlerin şahitlik yapacağı ve nasıl yapacakları savcılar, avukatlar ile duruşma hakimi arasındaki görüşmelerde netleşecek.
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