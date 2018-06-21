Milli Eğitim Ertelenen üniversite sınavı için görevli bulunamıyor!

Seçim nedeniyle 30 Haziran – 1 Temmuz tarihine ertelenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için görevli bulunamıyor. ÖSYM ise ‘Allah rızası için' görevli aramaya başladı.





Daha önce 23-24 Haziranda yapılacağı açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), erken seçimlerin 24 Haziran'a alınması nedeniyle Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran'a, Alan Yeterlilik Testi (TYT) 1 Temmuz'a ertelenmişti.





Bununla birlikte, seçimlerde görev alan ve bir an önce tatiline başlamak isteyen öğretmenler YKS için görev almak istemedi. Halen seminerlere katılan öğretmenlerin resmi tatili 22 Haziran'da başlıyor.





Hal böyle olunca, seçim nedeniyle ertelenen üniversite sınavı için gözetmen de bulunamadı. ÖSYM Ankara Sınav Koordinatörlüğü'nden Prof. Dr. Ahmet Ali Öçal ise okul müdürlerine gönderdiği mesajda ‘Allah rızası için' öğretmenlerin ikna edilmesini istedi: “Sayın Müdürüm, 30 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak olan YKS (TYT) oturumunda çok ACİL olarak görevlilere ihtiyacımız var. Okulunuz öğretmenlerinden 30 Haziran 2018 Cumartesi TYT oturumunda, hiç görevi olmayan en az 5 (beş) öğretmenimizi Yavrularımızın bu kutsal emeğine sahip çıkmak adına Allah rızası için görev almaya ikna ederek … mail adresine yarın (Perşembe) akşamına kadar bildirmenizi rica ediyorum. Yardımlarınız için Allah razı olsun. Saygılarımla; Prf.Dr.Ahmet Ali ÖÇAL ÖSYM.Ank. Sınav Koordinatörlüğü.”







