Samanyolu Haber /Gündem / Milli Eğitim Ertelenen üniversite sınavı için görevli bulunamıyor! /21 Haziran 2018 15:20

Milli Eğitim Ertelenen üniversite sınavı için görevli bulunamıyor!

Seçim nedeniyle ertelenen üniversite sınavı için ÖSYM görevli bulamıyor. ÖSYM Ankara Sınav Koordinatörlüğü’den Prof. Dr. Ahmet Ali Öçal, okul müdürlerine mesaj atarak, en az beş öğretmenin ‘Allah rızası için’ görevli olmaya ikna edilmesini rica etti. Öğretmenlerin resmi tatili ise yarın başlıyor.

SHABER3.COM

Seçim nedeniyle 30 Haziran – 1 Temmuz tarihine ertelenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için görevli bulunamıyor. ÖSYM ise ‘Allah rızası için' görevli aramaya başladı.

Daha önce 23-24 Haziranda yapılacağı açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), erken seçimlerin 24 Haziran'a alınması nedeniyle Temel Yeterlilik Testi (TYT)  30 Haziran'a,  Alan Yeterlilik Testi (TYT) 1 Temmuz'a ertelenmişti.

Bununla birlikte, seçimlerde görev alan ve bir an önce tatiline başlamak isteyen öğretmenler YKS için görev almak istemedi. Halen seminerlere katılan öğretmenlerin resmi tatili 22 Haziran'da başlıyor.

Hal böyle olunca, seçim nedeniyle ertelenen üniversite sınavı için gözetmen de bulunamadı. ÖSYM Ankara Sınav Koordinatörlüğü'nden Prof. Dr. Ahmet Ali Öçal ise okul müdürlerine gönderdiği mesajda ‘Allah rızası için' öğretmenlerin ikna edilmesini istedi: “Sayın Müdürüm, 30 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak olan YKS (TYT) oturumunda çok ACİL olarak görevlilere ihtiyacımız var. Okulunuz öğretmenlerinden 30 Haziran 2018 Cumartesi TYT oturumunda, hiç görevi olmayan en az 5 (beş) öğretmenimizi Yavrularımızın bu kutsal emeğine sahip çıkmak adına Allah rızası için görev almaya ikna ederek … mail adresine yarın (Perşembe) akşamına kadar bildirmenizi rica ediyorum. Yardımlarınız için Allah razı olsun. Saygılarımla; Prf.Dr.Ahmet Ali ÖÇAL ÖSYM.Ank. Sınav Koordinatörlüğü.”


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Milli Eğitim Ertelenen üniversite sınavı için görevli... Sonraki Haber >>

Yandaşlar AA'nın seçim sonucunu günler öncesi verdi...

Yandaşlar AA'nın seçim sonucunu günler öncesi verdi...

Erdoğan ilk kez söyledi: 'Koalisyon arayışına gidilebilir'

Erdoğan ilk kez söyledi: 'Koalisyon arayışına gidilebilir'

İşte Cezaevinden çıkan annelerini karşılarında gören 2 kardeşin sevinci

İşte Cezaevinden çıkan annelerini karşılarında gören 2 kardeşin sevinci

Eleştiren vatandaşa 'fırın, buzdolabı bulabiliyor muydun?' yanıtı

Eleştiren vatandaşa 'fırın, buzdolabı bulabiliyor muydun?' yanıtı

Sandık kapandıktan sonra oy kullandırdılar....

Sandık kapandıktan sonra oy kullandırdılar....

Galibiyet sonrası Japonlar stadyumu temizlediler...

Galibiyet sonrası Japonlar stadyumu temizlediler...

Emniyette yaşanan işkenceleri anlattı

Emniyette yaşanan işkenceleri anlattı

Lösemi hastası Nail`in annesi konuştu

Lösemi hastası Nail`in annesi konuştu

Geçmişte Erdoğan'a söylediğim her şeyin arkasındayım

Geçmişte Erdoğan'a söylediğim her şeyin arkasındayım

Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medya'yı sallayan animasyonu

Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medya'yı sallayan animasyonu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:40:46