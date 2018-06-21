Samanyolu Haber /Gündem / Netanyahu'nun eşi için yolsuzluk iddianamesi hazırlandı /21 Haziran 2018 15:22

Netanyahu'nun eşi için yolsuzluk iddianamesi hazırlandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu için yolsuzluk iddianamesi resmen hazırlandı.

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İsrail'de savcılar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara'yı, başbakanlık konutu için sipariş edilen yemeklerle ilgili dolandırıcılıkla resmen suçladı.

Sputnik'in haberine göre Sara Netanyahu ve başbakanlık ofisinin eski bir yöneticisi hakkında başbakanlık konutunda kadrolu aşçı olmasına rağmen gurme şeflere 100 bin dolarlık yemek siparişi verdikleri ve böylece ilgili düzenlemeleri ihlal ettikleri gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede başbakanlık konutundan yüz binlerce şekellik yemek siparişi verilerek sistematik yolsuzluk yapıldığı suçlaması yöneltildi. Kudüs Sulh Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, Sara Netanyahu'nun yanısıra eski Başbakanlık Ofisi Genel Direktör Yardımcısı Ezra Saidoff da nitelikli dolandırıcılık ve güveni suistimalle itham edildi.
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