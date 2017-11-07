Milli Eğitim Bakanlığı 'Nitelikli okul' açıklamasından çark etti..

TEOG’un yerine getirilen “Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi”ninde öğrencilerin yüzde 10’un gireceği okulları için twitter hesabında, ‘nitelikli okul’ ifadesi kullanan MEB, bu twitini gelen tepkiler üzerine sildi. Twitte, “Nitelikli okulları hedefleyenler merkezi sınava girecek. Diğer öğrenciler evlerine yakın 5 okuldan birini tercih edecek.” diyen MEB’in açıklaması, kısa sürede kamuoyunnda diğer kalan okulların niteliksiz olduğunu tartışmaya açmıştı.





Gelen tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi (TEOG) yerine gelen yeni sınav sistemini tanıtırken söylediği, tartışma yaratan ‘nitelikli okullar’ ifadesiyle sınavla öğrenci alan okulları kastettiğini belirtti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Yılmaz, “Nitelikli okullar, sınavla öğrenci alan okullar. Niteliği sınavla öğrenci almak. Birisine çok iyisin dediğinde geri kalan kötü, birisine yakışıklı dediğinde diğeri çirkin anlamına gelmez” diye konuştu.





Temizel: Eğitim sistemi çorbaya dönüştü





CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, “Eğitim sisteminin çorbaya döndüğünü”, geçen yılki bütçe sunumunda TEOG’a ilişkin olumlu açıklamalar yapıldığını anımsatarak, sistem değişikliklerini eleştirdi.





HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan da Bakan Yılmaz’ın “Nitelikli okulları hedefleyenler merkezi sınava girecek, sınava girmeyenler de evlerine en yakın 5 okuldan birine razı gelecek” şeklinde tweet atıp sonra sildiğini söyledi. Paylan’ın “Bununla ilgili herhangi bir düzeltme de yapmadınız” sözleri üzerine Bakan Yılmaz, “Silindi dediniz ya” ifadelerini kullandı.





MEB’in sildiği twet;







