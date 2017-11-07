Samanyolu Haber /Gündem / Bir dolar ile ilgili delil bulamayan savcı suç uydurmak için bakın ne yapmış.. /07 Kasım 2017 17:46

Bir dolar ile ilgili delil bulamayan savcı suç uydurmak için bakın ne yapmış..

Havuz Medyasının uydurduğu 1 dolar hikayelerini iddianameye almak için savcılar oldukça uğraşıyor...

SHABER3.COM

Avukat Nurullah Albayrak, 15 Temmuz sonrası hukuksuz tutuklamaların gerekçelerinden biri yapılan 1 dolarlarla ilgili Türkiye’deki bir iddianameye giren bilgileri paylaştı. Söz konusu iddianamede 1 dolarların Fethullah Gülen tarafından okutulduğu ve manevi güç verdiği iddia edildi. İddianamede Cemaat içindeki hiyararşik konumların 1 dolardaki seri numaralarına göre belirlendiği öne sürüldü. ”

Söz konusu  iddianmeyi hazırlayan savcı, 1 dolarla ilgili delil bulamayınca Hükümete yakın ensonhaber.com’un isimli internet sitesinin istihbarat kaynaklı haberini olduğu gibi alması dikkat çekti. Haberde, 1 dolaların  Fethullah Gülen tarafından okunarak, cemaat üyelerine ’Bereket getirmesi’ için verildiği, ayrıca seri numaralarındaki bu harflere göre cemaat üyelerinin sınıflandırıldığı iddia edildi. 1’er dolarların cemaat üyelerinin bazılarına ulaştırıldığı veya Pensilvanya’ya yaptıkları ziyaretler sırasında verildiği ifade edilirken, ’F’ ile başlayan seri numaraların cemaatin üst düzeyindeki kişilere verildiği de iddia edildi.


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