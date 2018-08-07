Milletvekili maliyeti tam 400 milyon lira!

Sözcü'de yer alan haberde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekillerinin iş yükünün azaldığı, ancak masraflarının arttığı iddia edildi.







CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın hesaplamalarına dayandırılan haberde, her bir milletvekilinin aylık maliyetinin 55 bin 96 lira olduğu ileri sürüldü.





Haberde, 600 milletvekili için devletin kasasından ayda 33 milyon 357 bin 600 lira çıktığı iddiasına yer verildi.





Tüm bu ödemelerin yıllık maliyetinin 400 milyon liraya ulaştığı belirtilen haberde, bir milletvekili için yapılan harcamanın kalem kalem şu şekilde olduğu öne sürüldü:





— Aylık milletvekili maaşı: 20 bin 646 lira





— 1. danışman maaşı: 9 bin 200 lira (Brüt)





— 2. danışman maaşı: 8 bin 500 lira (Brüt)





— 3. danışman maaşı: 6 bin 750 lira (Brüt)





— Haberleşme gideri: 2 bin 500 lira





— Sağlık giderleri: 5 bin lira (Yaklaşık)





— Bilgisayar, sarf, mobilya, su, elektrik vb giderler: 3 bin lira



