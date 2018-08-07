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SON DAKİKA… ABD ile ön mütabakat sağlandı iddiası
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SON DAKİKA… ABD ile ön mütabakat sağlandı iddiası
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07 Ağustos 2018 00:58
SON DAKİKA… ABD ile ön mütabakat sağlandı iddiası
Yaptırım kararı sonrası diplomasi trafiği sürüyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen son dakika bilgisine göre , 2 gün içerisinde bir heyet ABD'ye gidecek.
SHABER3.COM
İki Türk bakana yaptırım getiren ve ilişkilerin gerildiği ABD ile diplomasi trafiğini canlı tutmak için 2 gün içerisinde Türk heyetinin ABD’ye gideceği açıklandı.
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