Samanyolu Haber /Gündem / SON DAKİKA… ABD ile ön mütabakat sağlandı iddiası /07 Ağustos 2018 00:58

SON DAKİKA… ABD ile ön mütabakat sağlandı iddiası

Yaptırım kararı sonrası diplomasi trafiği sürüyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen son dakika bilgisine göre , 2 gün içerisinde bir heyet ABD'ye gidecek.

SHABER3.COM

İki Türk bakana yaptırım getiren ve ilişkilerin gerildiği ABD ile diplomasi trafiğini canlı tutmak için 2 gün içerisinde Türk heyetinin ABD’ye gideceği açıklandı.
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