Millete tasarruf çağrısı yapanlar bakın ne yapmış!







CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, aynı etkinlik için Kayseri’ye üç ayrı özel uçakla gidilmesinin israf olup olmadığını Başbakan Binali Yıldırım’a sordu.





Atila Sertel, “4 Aralık Pazar günü, Kayseri’de gerçekleştirilen toplu açılış töreni için Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere neden üç ayrı özel uçakla gidilmiştir? Bu israf değil midir? Aynı tören için aynı şehre giden devlet büyüklerinin tek bir uçakla gitmesi mümkün değil midir? Liderlerin aynı uçağı paylaşamayacağına dair yazılı veya sözlü bir kural var mıdır” sorularına yer verdi.













MALİYETİ BİNLERCE DOLAR





Ekonominin kötü gittiği ve kötü yönetildiği bir dönemde halkın cebinden çıkan paralarla üç ayrı özel uçak kaldırıldığını, her bir uçağın gidiş geliş maliyetinin binlerce dolar olduğunu vurgulayan Sertel, uçsuz bucaksız konvoy oluşturan koruma ve makam araçlarıyla, milyon dolarlık özel uçaklarla yeni Türkiye’nin Arabistan Krallığı’nı andırdığını söyledi.





SADECE 326 KİLOMETRE





Ankara – Kayseri arasının karayolu ile 326 kilometre olduğuna dikkati çeken CHP’li Sertel, karayolu ile iki saatte alınabilecek bir yol için üç ayrı özel uçağın kullanılmasının halka anlatılamayacağını dile getirdi.





"HALKA TASARRUF YAPIN DİYORLAR..."





Halka tasarruf çağrısı yapanların, cebinizdeki dolarları bozdurun diyenlerin binlerce dolarlık masraf yapmasının doğru olmadığını kaydeden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Bir tarafta halkın büyük bir bölümü açlık sınırının altında yaşamaya çalışıyor diğer tarafta Ortadoğu’nun şatafatlı yaşantısına benzer bir yaşam sürülüyor. Yeni Türkiye’nin özel uçak sevdası tıpkı araba sevdası gibi romanlara konu olacak cinsten. 300 kilometre ötedeki şehre üç ayrı özel uçakla gidiliyor. Yazıktır, günahtır, israftır. İsraf da haramdır. Saray’ın bir günlük masrafı dahi dudak uçuklatan cinsten. Cumhurbaşkanlığı’nın, Başbakanlığın bir yıllık özel uçak masrafları açıklanması lazım. Halkımız bunları bilsin” dedi.





Cumhuriyet







