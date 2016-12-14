Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Ne yazık ki korkulan oldu /14 Aralık 2016 13:23

Flaş! Ne yazık ki korkulan oldu

Halep'te Türkiye ile Rusya arabuluculuğunda varılan ateşkesin rejim güçlerince ihlâl edildiği öne sürüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Burada bir dram var, vahşet var. Artık kimse kimseye suç atmasın. Burada herkes sorumludur. Vebali herkesindir. Görüşmelerimiz sürüyor" dedi. Kentte son durumla ilgili Rusya Dışişleri'nden ise "Halep konusunda Türkiye ile anlaşmak ABD'yle anlaşmaktan daha kolay" açıklaması geldi.

Savaştan önce ve sonra Halep

Halep’te ateşkes ihlâl mi edildi?

Görgü tanıkları bölgeden patlama seslerinin geldiğini bildirdi. Sivil görgü tanıkları Halep’te hükümet güçlerinin top atışının yaklaşık yarım saat sürdüğünü ve sonra kesildiğini ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise muhaliflerin gün doğumu itibarıyla saldırılara yeniden başladığı belirtildi. 

TAHLİYELER YAPILAMADI

Halep’in tamamen Suriye rejim güçlerinin eline geçmesinin ardından isyancıların tahliyeleri beklenen saatte gerçekleşmedi. Tahliyelerin bugün TSİ ile 06:00’da başlaması öngörülüyordu.

İhlalin tahliyelerin gerçekleşmemesiyle ilgili olup olmadığı bilinmiyor. Ateşkes çerçevesinde Doğu Halep’teki muhalifler ve bölgede mahsur kalan sivillerin tahliyesi planlandı. Rusya, son 24 saatte 6 bin sivilin bölgeden ayrıldığını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, muhaliflerin kentteki direnişinin 2-3 gün içinde sona ermesini beklediklerini açıkladı.

"VEBALİ HERKESİN"

Halep’teki gelişmelerle ilgili bir açıklama da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi. Çavuşoğlu konuya ilişkin şu yorumda bulundu:

“Burada bir dram var, vahşet var. Artık kimse kimseye suç atmasın. Burada herkes sorumludur. Vebali herkesindir. Biz anlaşma çerçevesinde insanların buradan çıkartılması konusunda adımlar attık, vesile olduk.  Ama görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Dün akşam, Lavrov ile görüştük. Bugün, İran Dışişleri Bakanı ve Lavrov ile görüşeceğiz. Umarım herkes buna riayet eder ve bu çerçevede burada vahşet ve zulüm durur.”

"TÜRKİYE İLE ANLAŞMAK DAHA KOLAY"

Kentte son durumla ilgili Rusya Dışişleri’nden ise “Halep konusunda Türkiye ile anlaşmak ABD’yle anlaşmaktan daha kolay” açıklaması geldi.
<< Önceki Haber Flaş! Ne yazık ki korkulan oldu Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:28:22