Flaş! Ne yazık ki korkulan oldu

Halep’te ateşkes ihlâl mi edildi?





Görgü tanıkları bölgeden patlama seslerinin geldiğini bildirdi. Sivil görgü tanıkları Halep’te hükümet güçlerinin top atışının yaklaşık yarım saat sürdüğünü ve sonra kesildiğini ifade etti.







Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise muhaliflerin gün doğumu itibarıyla saldırılara yeniden başladığı belirtildi.





TAHLİYELER YAPILAMADI





Halep’in tamamen Suriye rejim güçlerinin eline geçmesinin ardından isyancıların tahliyeleri beklenen saatte gerçekleşmedi. Tahliyelerin bugün TSİ ile 06:00’da başlaması öngörülüyordu.





İhlalin tahliyelerin gerçekleşmemesiyle ilgili olup olmadığı bilinmiyor. Ateşkes çerçevesinde Doğu Halep’teki muhalifler ve bölgede mahsur kalan sivillerin tahliyesi planlandı. Rusya, son 24 saatte 6 bin sivilin bölgeden ayrıldığını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, muhaliflerin kentteki direnişinin 2-3 gün içinde sona ermesini beklediklerini açıkladı.





"VEBALİ HERKESİN"





Halep’teki gelişmelerle ilgili bir açıklama da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi. Çavuşoğlu konuya ilişkin şu yorumda bulundu:





“Burada bir dram var, vahşet var. Artık kimse kimseye suç atmasın. Burada herkes sorumludur. Vebali herkesindir. Biz anlaşma çerçevesinde insanların buradan çıkartılması konusunda adımlar attık, vesile olduk. Ama görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Dün akşam, Lavrov ile görüştük. Bugün, İran Dışişleri Bakanı ve Lavrov ile görüşeceğiz. Umarım herkes buna riayet eder ve bu çerçevede burada vahşet ve zulüm durur.”





"TÜRKİYE İLE ANLAŞMAK DAHA KOLAY"





Kentte son durumla ilgili Rusya Dışişleri’nden ise “Halep konusunda Türkiye ile anlaşmak ABD’yle anlaşmaktan daha kolay” açıklaması geldi.