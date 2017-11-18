Millete söven Mehmet Cengiz hakkında yargılama kararı

Halkın Kurtuluşu Partisi (HKP), Üsküdar Sultantepe Mahallesi’nde, İstanbul Boğazı’na hâkim noktada bulunan Fethi Paşa Korusu’nda bulunan Hüseyin Avni Paşa Köşkü yanmasını yargıya taşımıştı. 2014 yılı Haziran ayında köşkün tamamen küle dönmesine neden olan yangın sonrasında, içinde 3 bin ağacında bulunduğu korunun AKP’ye yakınlığıyla bilinen İşadamı Mehmet Cengiz’e ait olduğu ortaya çıkmıştı. 17-25 Aralık operasyonlarında internete düşen ses kayıtlarında “Milletin a… koyacağız” diyen Mehmet Cengiz, köşkü 2009 yılında almıştı.







Bu haberler sonrasında Halkın Kurtuluşu Partisi avukatları, İstanbul Valisi Vasip Şahin, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AKP döneminde “yıldızı parlayan” mütaahit Mehmet Cengiz ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri hakkında 12 Temmuz 2016 tarihinde suç duyurusunda bulundu.





HKP’li avukatların suç duyurusuna karşılık, İçişleri Bakanlığı şikayetin işleme konulmaması kararı vermişti. HKP’li avukatlar da bu kararın kaldırılması için Danıştay Birinci dairesine itirazda bulundular. Danıştay’da açılan davada Danıştay Birinci dairesi, Mehmet Cengiz’in kamu görevlisi olmaması nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın, hakkındaki şikayetin işleme konulmaması kararını kaldırdı. Bu durumda Mehmet Cengiz hakkında soruşturma dosyası tekrar açılacak.





Danıştay Birinci Dairesi’nin karasında Mehmet Cengiz’le ilgili şöyle dedi:





“hakkında işleme konulmama kararı verilen Mehmet Cengiz’in anılan memur veya diğer kamu görevlilerinden olmadığı, özel hukuk tüzel kişisi olarak Cengiz İnşaat A. Ş yetkilisi olduğu, dolayısıyla, 4483 sayılı Kanuna tabi olmayan bu kişi hakkında yetkili merci tarafından 4483 sayılı Kanun uyarınca karar verilemeyeceği anlaşıldığından itirazın kabulü ile İçişleri Bakanının 20.3.2017 tarih ve 5337 sayılı kararının Mehmet Cengiz hakkındaki şikayetin işleme konulmamasına ilişkin kısmının kaldırılmasına, Dosyanın Mehmet Cengiz hakkında genel hükümlere göre soruşturma yapılmak üzere karar ekli olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na…. gönderilmesine”





















odatv