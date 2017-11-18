Adem Yavuz Arslan: Erdoğan'ın korkusu bugüne kadar çıkan iddiaların ötesinde...

ADEM YAVUZ ARSLAN: TEK İTİRAFÇI ZARRAB OLMAYACAK; ERDOĞAN’IN KORKUSU BUGÜNE KADAR ÇIKAN İDDİALARIN DA ÖTESİNDE!





Esas dava öncesi Rıza Zarrab’ın ön duruşmalara da katılmadığını anlatan Arslan, “Son gelişmeler gösteriyor ki Rıza Zarrab itirafçı olmuş ve korunuyor.” açıklaması yaptı. Eylül ayından bu yana hiçbir ön duruşmaya Zarrab’ın katılmadığını aktaran Arslan, “Bu davada sadece Rıza Zarrab’ın itirafçı olduğunu zannetmiyorum. Bugün yarın Halkbank Yöneticisi Mehmet Hakan Atilla’nın da bilgi paylaşımına gideceğini ve itirafçı olacağını düşünüyorum.” dedi.







Arslan davanın diğer bir sanığı eski Bakan Zafen Çağlayan için de durumun çok parlak olmadığını aktardı. Rıza Zarrab’ın vereceği bilgiler ışığında ileride davaya çok sayıda bürokrat, gazeteci ve işadamlarının da girebileceğini söyleyen Arslan, “Ortada çok kapsamlı bir suç var. Sadece İran-Türkiye yok, Malezya var, Afrika ülkeleri var. IŞİD’e silah sevkiyatı var.” dedi.







Rıza Zarrab için 4 gün içinde ABD’ye 2 kere nota verilmesinin bir panik hali olduğunu aktaran Arslan, “Acaba iktidar çevresinde hiç akıllı kişi kalmadı mı ki, “Bu yaptığınız doğru değil” şeklinde uyarmıyor?” diye sordu. Arslan ayrıca, “Erdoğan’ın korkusu bugüne kadar çıkan iddiaların da ötesinde!” şeklinde konuştu.





Arslan, kaçışı olmayan isimlerden birini de eski Devlet Bakanı Egemen Bağış olduğunu söyledi. Arslan, 17-25 Aralık’tan önce Zarrab’la ilgili bir yolsuzluk haberi için 4 bakanın aynı gece kendisini aradığını da söyledi. “Bana Reis bu Zarrab’ı çok seviyor. “Haberi yapmayın” dediler.” ifadesini kullandı.



