Samanyolu Haber /Gündem / Millet dolar bozarken Diyanet kurbana kur zammı yaptı... /22 Ağustos 2018 21:46

Millet dolar bozarken Diyanet kurbana kur zammı yaptı...

Diyanet Vakfı, dolar kurundaki artış nedeniyle kurban bağış miktarını 750 liradan 850 liraya çıkardı.

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Diyanet Vakfı, dolardaki artış nedeniyle kurban bağış miktarını 750 liradan 850 liraya çıkardı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, AKP’nin yurttaşın elindeki dolarını bozmasını istediğine işaret ederek, “Ancak Diyanet Vakfı dolar kuru üzerinden kurban bağışı alıyor. 1 ay önce 750 lira bağış alan vakıf, dolar kurundaki artışı dikkate alarak yeni bağış için 850 lira istedi” dedi. 
Aygun, hem tarımın hem de ekonominin çöktüğünü söyledi. 

Ziraat Mühendisleri Odası’nın ithal edilen kurbanlık hayvanlara ilişkin verilerini anımsatan Aygun,  Türkiye’nin Avusturya’nın yanı sıra Bulgaristan ve Ukrayna’dan bile hayvan ithal eder hale geldiğine dikkat çekti. Aygun, “Altı ayda ithal edilen koyun sayısı 9 ilimizdeki (Bartın, Rize, Düzce, Karabük, Yalova, Zonguldak, Gümüşhane, Bayburt, Sakarya) koyun sayısı kadar ise üzerinde düşünmek lazım. Yani ithalat yapmasak kurban bulamayacakmışız! Çok hazin bir haldeyiz” dedi. Aygun, kurbanlık hayvanların ithal edilmesi nedeniyle dolar kurundaki artışın önce Diyanet Vakfı tarafından yurttaşa yansıtıldığını söyledi.

‘Ülkenin sonu gelir’

Diyanet Vakfı’nın 1 ay içinde kurbanlık bağış miktarını 750 liradan 850 liraya çıkardığına dikkat çeken Aygun, “Vatandaştan dolarını satması isteniyor. Ama kamu kurumlarına bağlı vakıflar dolar kuru ile kurban satıyor” eleştirisini yaptı. Aygun, buğday, mısır, pirinç ve arpada sıfır gümrüklü ithalat kararının AKP’nin tarım ve hayvancılığa bakışını özetlediğini vurguladı. Amerikalı siyasetçi ve eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’in “Petrolü kontrol ederseniz ülkeleri kontrol edersiniz; gıdayı kontrol ederseniz insanları kontrol edersiniz” sözlerine dikkat çeken Aygun, “Gıdada dışa bağımlı hale gelmek, ülkenin sonudur” dedi.

Cumhuriyet
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