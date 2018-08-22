Samanyolu Haber /Gündem / Aylık kirası 37 bin lira olan makam aracını hangi bakan kullanıyor? /22 Ağustos 2018 21:39

Aylık kirası 37 bin lira olan makam aracını hangi bakan kullanıyor?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a 'Hangi bakanın kiralık makam aracı için aylık 37 bin TL ödeniyor?' diye sordu.

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

“Türkiye bu haliyle, elinde bulundurduğu resmi araç sayısıyla dünyanın en zengin ve gelişmiş ülkelerini bile geride bırakmış durumda. Bu lüks araçların çoğu hizmet yerine makam aracı olarak kullanılmakta. Böylesi büyük bir israfa rağmen bakıyoruz ki bu da yetmiyor ve devlet binlerce araç ve binayı kiralama yoluna gitmeye devam ediyor” diyen Tekin, “Maliye Bakanlığı verilerine göre; 2017 yılında hizmet alımı yöntemiyle kamuya 13.558 yeni taşıt kiralanmış, kamu kurumlarının kiraladıkları taşıtlara ödediği kira gideri 549 milyon liraya ulaşmıştı. Üstelik kamu kurumları aynı yıl 711 milyon liralık taşıt alımı da yapmıştı. Ayrıca, devlet 2017'de, kiracı sıfatıyla oturduğu binalara da 901 milyon lira kira ödemek zorunda kalmıştı. Bakanlığınıza ait verilere bakıldığında, devletin kira giderlerinin her yıl olağanüstü düzeyde arttığını net bir şekilde görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Tekin, Albayrak'ın yanıtlaması talebiyle şu soruları yöneltti:

*2017 yılı itibarıyla; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince yapılan kiralama kalemleri nelerden oluştu? 

*Son beş yıl içerisinde yapılan kiralama kalemlerinin kamu kurumlarına ve illere göre dağılımı nasıl gerçekleşti?

*Kamu kurumları tarafından temsil ve tanıtım gideri olarak adlandırılan harcamalara, son 5 yıl için yapılan ödeme miktarı nedir?

*Bakanlığımız uhdesinde, son 5 yıl içinde hizmet alım yolu ile kiralanan ve satın alınan makam aracı sayısı ve bunlara ödenen ücret nedir?

*Bir bakanın makam hizmetlerinde kullanılmak üzere, bir adet binek cinsi yabancı menşeili taşıt için aylık, 37.000 TL kiralama bedeli ödendiği iddiası doğru mudur?

*Doğru ise bu bakan kimdir?

*Son beş yılda, kamu idarelerince kiralanan hizmet binaları, araçlar ve diğer kalemler için ödenen bakım ve onarım masrafı nedir?

*2019 yılında kamuya kaç tane yeni bina ve araç kiralaması planlanmaktadır?

*Şu an itibariyle, kiralık olanlar dâhil, kamudaki araç ve bina sayısı nedir?

*Kamu hizmetlerinin kiralık taşıt ve binalarla yürütülmesi anlayışına devam edecek misiniz? İsrafın önlenmesi için Bakanlığınız öncü bir rol üstlenmesi sağlanacak mıdır?

sol.org.tr
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