Samanyolu Haber /Gündem / MHP'nin kalesinden Başkanlık istifası /24 Ocak 2017 11:50

MHP'nin kalesinden Başkanlık istifası

Başkanlık sistemine 'hayır' diyen MHP Yozgat Akdağmadeni İlçe Teşkilatı, manidar bir dilekçe ile istifasını duyurdu.

MHP'nin kalesinden Başkanlık istifası

Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa haberleri gelmeye devam ediyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin başkanlık sistemini getirmek için AKP ile anlaşmasına tepkiler büyüyor.

Yeni Anayasa teklifine karşı çıkan MHP Yozgat Akdağmadeni İlçe Teşkilatı, MHP Genel Başkan Yardımcılığından istifa eden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Atilla Kaya’ya destek vererek, “Ülkücü düşmanlarıyla beraber olamayacaklarını” ilan edip, istifa etti.

İstifa duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

MHP YOZGAT İL BAŞKANLIĞINA

Yıllardır ülkücüleri kendilerine düşman bilip karakollara aldırıp mahkemelerde yargılattılar. 
Başında Türk olan tüm sendika üyelerimizi hiçbir makama layık görmedikleri gibi yönetici kadrolarından da aldılar. Yaptıkları tüm iş ve ihaleleri kendi yandaşlarına verdiler, verdirdiler.

Şimdi bu kadar ülkücüye eziyeti kendine hak gören ve yaptığı yanlışlardan sadece kandırıldık diyerek kurtulan bu arkadaşlar, ileride bunlar da bizi kandırmış diyebilecekleri ve özünde hiç sevmedikleri Milliyetçi Hareket Partisi Yöneticilerin yanlarına aldılar.

Atila Kaya Başkanımızın dediği gibi ikiyüzlü olmaya gerek yok. Bizler ülkücü düşmanlarıyla beraber olamayacağımızı ve referandumda "HAYIR" diyeceğimizi belirterek devam etmekte olduğumuz MHP Akdağmadeni İlçe Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğimizi bırakarak İstifa ediyoruz. 

HAKKINIZI HELAL EDİNİZ
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