Samanyolu Haber /Gündem / Egemen Bağış yeniden bakan mı oluyor? /24 Ocak 2017 13:21

Egemen Bağış yeniden bakan mı oluyor?

Geçtiğimiz günlerde "Bakara, makara" sözlerini uzun süre sonra yeniden gündeme getirerek kendisine iftira atıldığını iddia eden Bağış'ın bu aklanma girişimi, 'Egemen Bağış yeninden bakanlığa mı hazırlanıyor' sorusunu akıllara getirdi.

"Bakara-Makara"cı Egemen'den Davutoğlu ve Babacan'a salvolar!..

Uzun süredir kamuoyunun karşısına çıkmamaya özen gösteren Egemen Bağış'ın, 17-25 Aralık döneminde yayınlanan ses kayıtlarının montaj olduğu iddiasını yineleyerek kendisini aklama girişimi ve başkanlık sistemi güzellemeleri,  "Egemen Bağış kabineye girmeye mi hazırlanıyor?" sorusunu gündeme getirdi. Üstelik bu senaryo Ankara kulislerinde kapalı kapılar ardında yapılan kabine lotolarda dile getiriliyor.

AKP iktidarı tarafından üstü kapatılan 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu zanlılarından Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, operasyonlar sonrası süreçte görevden alınmıştı. Bağış, Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın isimler arasında bulunuyordu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 12 yıl boyunca başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever, yazdığı kitapta dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın 17-25 Aralık operasyonlarından sonraki süreçte revize edilen yeni kabinede, Egemen Bağış’ın da yer almasında ısrar ettiğini ancak Gül'ün buna karşı çıktığını yazmıştı.

YENİ DÖNEMDE YENİDEN SAHAYA MI SÜRÜLECEK?

Tayyip Erdoğan ve AKP hükümeti ABD'nin yeni başkanı Donald Trump yönetimiyle ilişkilerden umutlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Uzun süre ABD'de yaşayan ve ABD'de çeşitli ilişkileri olan Bağış  AKP çevrelerinde Türkiye-ABD ilişkileri açısından 'Erdoğan'ın altın eli' olarak biliniyordu. Uzun süredir kamuoyundan uzakta yaşayan Bağış'ın son zamanlarda dış politika ile ilgili demeçleri Erdoğan'ın Bağış'ı Dışişleri Bakanı koltuğuna atayarak hem ABD'nin yeni yönetimiyle hem de AB ile olan ilişkilerinde kullanabileceği senaryosunu gündeme getirdi.

Geçtiğimiz Ekim ayında verdiği bir röportajda 'Ülkemin bir emri olursa seve seve hizmet ederim ama şu anda çalışan arkadaşlarımız var. Onlar başarılı bir şekilde götürüyorlar. Siyasi bir düşüncem şu aşamada yok. İleride şartlar ne getirir onu bilemeyiz' tekrar siyasete dönebileceğinin sinyallerini vermişti.

BAĞIŞ HAKKINDAKİ YOLSUZLUK İDDİALARI NELERDİ?

17 Aralık soruşturma dosyasındaki fiziki ve teknik takip bulguları arasında bulunan, Egemen Bağış'ın evi ile AB Bakanlığı’nın İstanbul ofisine yapılan ziyaret görüntüleri ile bazı konuşma kayıtları basına sızmıştı.

Dosyada öne sürülen iddialar arasında, Reza Zarrab’ın Bağış’a “1,5 milyon doları bulan rüşveti” nisan, ağustos ve ekim aylarında eşit taksitlerle verdiği de yer aldı. Rakamın daha da büyüdüğü öne sürülen dosyada paraların ayakkabı kutusu, takım elbise ve çikolata kutusu içinde teslim edildiği öne sürüldü.

‘BAKARA MAKARA’

Bağış, kamuoyunda “Bakara makara” olarak anılacak ses kaydı ortaya çıktıktan sonra Doğan Medya Grubu ile yolları ayrılan dönemin Hürriyet Ankara Temsilcisi Metehan Demir’e “Her cuma (Twitter’da) bir tane ayet sallıyorum” demişti.

ABC Gazetesi
<< Önceki Haber Egemen Bağış yeniden bakan mı oluyor? Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın ülkücülere hakaretleri: Kafatasçı, ırkçı, vampir, kandan beslenen, hayvan

Erdoğan'ın ülkücülere hakaretleri: Kafatasçı, ırkçı, vampir, kandan beslenen, hayvan

Kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi

Kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son Bamteli sohbeti

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son Bamteli sohbeti

Endonezya'nın Ekonomi Dergisi: Türkiye ekonomik krizin eşiğinde!

Endonezya'nın Ekonomi Dergisi: Türkiye ekonomik krizin eşiğinde!

Tutuklu eşini görmeye giden 5 çocuk annesi kadın gözaltına alındı!

Tutuklu eşini görmeye giden 5 çocuk annesi kadın gözaltına alındı!

Romanyalılar, yolsuzluk affını protesto için yürüdü; hükümet eyleme 'darbe' dedi!

Romanyalılar, yolsuzluk affını protesto için yürüdü; hükümet eyleme 'darbe' dedi!

Romanya’daki Hizmet Gönüllüleri, 'Saliha Teyze'yi ebediyete uğurladı

Romanya’daki Hizmet Gönüllüleri, 'Saliha Teyze'yi ebediyete uğurladı

Bakın Erdoğan 2004 yılında ne demiş?

Bakın Erdoğan 2004 yılında ne demiş?

Çin'de bir yükleme limanında inanılmaz kaza

Çin'de bir yükleme limanında inanılmaz kaza

Hindistan'da akıl almaz kaza

Hindistan'da akıl almaz kaza
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:48:40