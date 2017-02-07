MHP'nin hayırcı vekilinden bomba Bahçeli iddiası

Başkanlık sistemine 'hayır' diyerek partideki görevinden istifa eden MHP İstanbul Milletvekili ve Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Atila Kaya, Devlet Bahçeli'yle ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.







AKP'nin 'partili Cumhurbaşkanlığı'ndan Başkanlık sistemine geri dönüş yaptığını savunan Kaya, çarpıcı açıklamalarda bulundu.





İşte Atila Kaya'nın açıklamaları:





AKP TEKRAR BAŞKANLIK SİSTEMİNE DÖNÜŞ YAPTI





"Ülkücülük gizem öğretisi veya sır dünyası değildir. Herşey açık ve şeffaf olmalıdır. “Bilmediğiniz şeyler var” diyerek milleti ikna edemezsiniz. AKP sürecin başında partili Cumhurbaşkanlığı sistemine razı iken nasıl oldu da Başkanlık sistemine dönüş yaptı. Bu konuların iyi düşünülmesi gerekir.”





AKP iktidarının bugünkü sistemde yapamayıp, başkanlık geldiğinde yapacağı ne var? Türk ve Türklük kavramlarıyla bu kadar oynayıp, ayaklar altına alanların anayasasına tabii ki güvenmiyoruz. TBMM’de kapalı bir oylama olsa idi MHP vekillerinden en fazla 10 kişi bu oylamaya evet derdi.



