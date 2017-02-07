MHP'nin hayırcı vekilinden bomba Bahçeli iddiası

Başkanlık sistemine 'hayır' diyerek partideki görevinden istifa eden MHP İstanbul Milletvekili ve Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Atila Kaya, Devlet Bahçeli'yle ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.
AKP'nin 'partili Cumhurbaşkanlığı'ndan Başkanlık sistemine geri dönüş yaptığını savunan Kaya, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Atila Kaya'nın açıklamaları:
AKP TEKRAR BAŞKANLIK SİSTEMİNE DÖNÜŞ YAPTI
"Ülkücülük gizem öğretisi veya sır dünyası değildir. Herşey açık ve şeffaf olmalıdır. “Bilmediğiniz şeyler var” diyerek milleti ikna edemezsiniz. AKP sürecin başında partili Cumhurbaşkanlığı sistemine razı iken nasıl oldu da Başkanlık sistemine dönüş yaptı. Bu konuların iyi düşünülmesi gerekir.”
AKP iktidarının bugünkü sistemde yapamayıp, başkanlık geldiğinde yapacağı ne var? Türk ve Türklük kavramlarıyla bu kadar oynayıp, ayaklar altına alanların anayasasına tabii ki güvenmiyoruz. TBMM’de kapalı bir oylama olsa idi MHP vekillerinden en fazla 10 kişi bu oylamaya evet derdi.
BAHÇELİ BİR HAFTA ÖNCE 'PARLAMENTER SİSTEMDEN YANAYIZ' DEMİŞTİ
Sözde fiili durumu meşrulaştırmak için yapılan rejim değişikliği yarın başka bir fiili durum olduğunda yine mi değiştirilecek. Biz sürekli hukuksuzlukların üzerini mi örteceğiz? Bu tartışmalar başladığında Sayın Genel Başkan, MHP MYK üyeleri, Milletvekilleri ve İl başkanları ile ayrı ayrı yapmış olduğu toplantılarda “parlementer sistemden yanayız” dedikten bir hafta sonra başkanlık sistemine evet dedi.
Hukuk ve Töre Kağan’ın üzerindedir… Türk’lerde töre Hakan’ın üzerinde kabul edilmiştir. Türk tarihinde bunun onlarca örneği vardır. Biraz okumak yeterlidir.
Bu kadar yetki evliyayı bile yoldan çıkartır. Bu kadar yetkinin verilmesini asla kabul edemeyiz. Çünkü bu yetkiler kesinlikle ve kesinlikle rejimi değiştirmeye yöneliktir. 15 Temmuz sürecinden sonra ortaya çıkartılan bu süreç, birlik ve beraberliğimizi yıkıp kutuplaşmayı getirecektir dedik ve oldu.
BU SİSTEM MHP'NİN SONU DEMEKTİR
Hükumet istikrarı ve siyasi istikrar birbirlerinden farklı şeylerdir. Bunu iyi düşünmek gerekir. Bu sistem parlamenter sistemin ve MHP’nin sonunun gelmesi demektir. Cumhurbaşkanı’na tanınan Kanun Hükmünde Kararname ile bir sabah kalktığımızda yayınlanan kararname ile bazı illerin birleştirilip eyalet sistemine geçmekte mümkündür