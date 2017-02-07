Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek: Erdoğan benim safımda /07 Şubat 2017 15:22

Perinçek: Erdoğan benim safımda

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında "herkese duyuruyorum Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşları ile Recep Tayyip Erdoğan arasında seçim yapacaksak sayın Erdoğan diyorum" şeklinde açıklamasına cevap verdi.

Perinçek: Erdoğan'ı da tercih etseler Perinçek'i tercih etmiş olurlar

Doğu Perinçek’ten Devlet Bahçeli’ye cevap

Çin’de bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis Grup toplantısında kendisi ve partisi ile ilgili kullandığı ‘Buradan söylüyorum, bu vesileyle herkese açık açık duyuruyorum; eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istinasız Sayın Erdoğan’ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır’ ifadelerine yanıt verdi. Perinçek, ” Evet diyenler de Hayır diyenler de bu toprakların insanıdır. Bir tercihten bahsetmektedir MHP’nin Genel Başkanı. Erdoğan’ı tercih etseler de Doğu Perinçek’i tercih etmiş olurlar. Çünkü Erdoğan’ın başında bulunduğu Adalet ve Kalkınma Partisi, birçok konuda Vatan Partisi’nin savunduğu siyasetlere gelmiştir” dedi.
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