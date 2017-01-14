MHP'li isim istifa ederken bombaladı

MHP’nin anayasa değişikliği teklifine destek vermesine parti içerisinden tepkiler giderek artıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya, MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Özgür Işık’ın istifasının ardından MHP’de bir şok da Düzce Akçakoca İlçe Başkanlığı’nda yaşandı. Basın toplantısı düzenleyen Akçakoca İlçe Başkanı Tacettin Akman, 15 kişilik yönetim kurulunun ortak kararıyla istifa ettiklerini açıklamıştı.



Düzce Akçakoca İlçe Başkanı Tacettin Akman bu kararın ardından Aydınlık Gazetesi'ne konuştu. Yapılmak istenen anayasa değişikliğinin ülkücü camiaya uygun olmadığının altını çizdiklerini belirten Akman “MHP’nin bütün ilçe teşkilatları bu konuda genel merkezin hareketlerini takip ediyor. Benimsenmiş olan çizginin değiştirilmesiyle ilgili bir gerekçe bekledik. Anayasa metninin tamamı elimize geçtiğinde de inceledik ve ülkücü camiaya uygun bir anayasa şekli olmadığının altının çizdi. Bununla ilgili ilk oylamayı bekledik. 338 oyu gördükten sonra teşkilat olarak istifa kararı aldık” diye konuştu.

ROTAMIZA TERS

18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin MHP’nin rotasının tam tersi olduğunun altını çizen Akman, “MHP’nin son bir yıla kadar ki bütün davranışlarını destekliyoruz. Ancak bu anayasa değişikliğinde yer alan 18 madde incelendiğinde bizim rotamızın tam tersi… Bu anayasa değişikliği ülkücü tabanın benimseyeceği bir anayasa değil” dedi.

HAYIR DİYECEKLER

Teklifin Meclis Genel Kurul’da kabul görmesi ve olası bir referandum halinde tabanın ‘hayır’ oyu kullanacağını söyleyen Akman, “Ben ülkücü tabanın büyük çoğunluğunun bu anayasa değişikliğine hayır diyeceğini düşünüyorum. Özellikle Akçakoca anayasaya evet demeyecek. Referandum olması durumunda teşkilatımızın da tamamı hayır oyu kullanacaktır” ifadelerini kullandı.

TABANDAN CİDDİ BASKI GÖRDÜK

İstifa kararında en önemli etkenin taban olduğunu vurgulayan Akman sözlerine şöyle devam etti: “Bize bu konuda tabanın ciddi baskısı vardı. ‘Böyle bir anayasaya yukarı neden evet diyor’ diye soruyorlardı. ‘Bunu neden sorgulamıyorsunuz, neden tepki vermiyorsunuz? diyorlardı. Ciddi anlamda baskı oluştu. Biz bu sorguyu yapmıştık ama tatminkâr cevaplar gelmeyince istifa kararını aldık. Biz yönetimden istifa ettik. Hâlâ MHP’de, hâlâ ülkücü çizgideyiz. Ülkenin birliğinden, bölünmez bütünlüğünden, üniter devlet yapısından ve parlamenter demokratik sistemden taviz vermedik. Bu konuda ki duruşumuz aynı. Gündem oluşturmak için değil milletvekillerimize bizim de görüşlerimizi dikkate alarak oylamaya katılmaları konusunu hatırlatmak istedik.”

ELLERİNİ VİCDANLARINA KOYARAK OY KULLANSINLAR

Genel Kurul’da oy kullanan MHP’li milletvekillerine de çağrı yapan Akman, “Söylediğim gibi düşüncelerimizi yansıtan milletvekillerimizin sesimizi duyması için istifa ettik. Çok fazla zaman geçmeden tabanın istediklerini yerine getirecek olan vekillerin doğru kararlar alacağını umuyoruz. Genel başkanın son 1 yıla kadar arkasındayız. Ancak son bir yıldır partinin net tavrı olan parlamenter sistemden neden vazgeçildiğini ülkücü taban sorguluyor. Dünden bugüne ne değişmiştir? Neden anayasaya ‘evet’ deniliyor. Milletvekillerimizin tabanın da görüşlerini dikkate alarak ellerini vicdanlarına koyarak oy kullanmalarını istiyoruz” dedi



