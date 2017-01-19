'MHP'li bakan' açıklamasına Bahçeli'den ilk yorum

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, “Referandum sürecinde evet kampanyası yürüteceğiz. İçeride evet demişsek millet huzurunda da evet deriz. Kampanyamız evet üzerine kurulur” ifadelerini kullandı.Bahçeliden MHPli bakan yorumu





Başbakan Binali Yıldırım’ın, “yeni dönemde MHP’li bakanlar olabilir” sözlerinin hatırlatılması üzerine Bahçeli, Anayasa değişiklik teklif sürecinde hiçbir pazarlık yapmadıklarının altını çizdi.





Bahçeli, “MHP’ye haksız suçlamalar yapıldı. MHP milletin talepleri doğrultusunda anayasa değişikliği kararı aldı. Karanlıkta göz kırpmışlar bizim haberimiz yok” dedi.





Bahçeli, “peki böyle bir teklif gelirse ne yapasınız?” soruna ise, “2019’a daha 3 yıl var. Kim öle kim kala” cevabını verdi.









Başbakan Binali Yıldırım, “Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken MHP’ye yakın, MHP’li bakanlar atanabilir” demişti.