Samanyolu Haber /Gündem / 'MHP'li bakan' açıklamasına Bahçeli'den ilk yorum /19 Ocak 2017 19:21

'MHP'li bakan' açıklamasına Bahçeli'den ilk yorum

Devlet Bahçeli meclis kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. bahçeli, Başbakan Yıldırım'ın, "MHP'li Bakan olabilir" şeklindeki sözlerini değerlendirdi.

Bahçeli'nin Başkanlık konusundaki sözleri nereden, nereye dedirtiyor

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, “Referandum sürecinde evet kampanyası yürüteceğiz. İçeride evet demişsek millet huzurunda da evet deriz. Kampanyamız evet üzerine kurulur” ifadelerini kullandı.Bahçeliden MHPli bakan yorumu

Başbakan Binali Yıldırım’ın, “yeni dönemde MHP’li bakanlar olabilir” sözlerinin hatırlatılması üzerine Bahçeli, Anayasa değişiklik teklif sürecinde hiçbir pazarlık yapmadıklarının altını çizdi.

Bahçeli, “MHP’ye haksız suçlamalar yapıldı. MHP milletin talepleri doğrultusunda anayasa değişikliği kararı aldı. Karanlıkta göz kırpmışlar bizim haberimiz yok” dedi.

Bahçeli, “peki böyle bir teklif gelirse ne yapasınız?” soruna ise, “2019’a daha 3 yıl var. Kim öle kim kala” cevabını verdi.


Başbakan Binali Yıldırım, “Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken MHP’ye yakın, MHP’li bakanlar atanabilir” demişti.
<< Önceki Haber 'MHP'li bakan' açıklamasına Bahçeli'den ilk yorum Sonraki Haber >>

Karla imtihanın böylesi!

Karla imtihanın böylesi!

Balta'yı 'ısıran' bulundu

Balta'yı 'ısıran' bulundu

İran'ın başkenti Tahran'da bina çöktü

İran'ın başkenti Tahran'da bina çöktü

İtalya'da çığ felaketi... Onlarca ölü var...

İtalya'da çığ felaketi... Onlarca ölü var...

AKP'de fire çetelesi... Vekiller böyle işaretlendi...

AKP'de fire çetelesi... Vekiller böyle işaretlendi...

Hocaefendi'den önemli uyarı

Hocaefendi'den önemli uyarı

Saat: 18:00... TBMM... Türkiye!..

Saat: 18:00... TBMM... Türkiye!..

McAfee'den Türk Instagram kullanıcılarına uyarı

McAfee'den Türk Instagram kullanıcılarına uyarı

Fethullah Gülen Hocaefendi'den önemli uyarı Bir endişesini dile getirdi

Fethullah Gülen Hocaefendi'den önemli uyarı Bir endişesini dile getirdi

Erdoğan'ın IŞİD demeye dili varmadı

Erdoğan'ın IŞİD demeye dili varmadı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:15:13