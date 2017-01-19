Kendini kürsüye kelepçeledi

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Aylin Nazlıaka'nın kendisine söz verilmeden kürsüye geldiğini belirterek, oturuma ara verdi. Nazlıaka'nın kelepçeli eyleminin ardından Meclis'te tartışma yaşandı. Aranın ardından oturumu açan Bahçekapılı, Nazlıaka'nın eyleminin devam etmesi üzerine oturuma tekrar ara verdi.







Kelepçeli kolunu daha önce sargı beziyle kapatmış olduğu görülen Nazlıaka'yı ikna çalışmaları sonuç vermeyince önce Meclis gizli otorum için basın bölümü perdelerle kapatıldı ardından müdahale gerçekleşti. AKP'li vekiller tarafından kürsüdeki kelepçeli mikrofon sökülen Nazlıaka bu sırada çığlı attı. CHP'li vekillerin uzaktan izlediği arbedede AKP'liler Nazlıaka'yı uzaklaştırdı.







