Samanyolu Haber /Gündem / MHP'den Davutoğlu'na: Gerçekler ortaya çıkarsa mahçup olur /20 Ekim 2017 09:58

MHP'den Davutoğlu'na: Gerçekler ortaya çıkarsa mahçup olur

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Gerçekler ortaya çıkarsa Davutoğlu mahçup olur" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Kerkük üzerine bir açıklama yapan AKP'li Ahmet Davutoğlu'na tepki göstermesi sonrası başlayan polemikte yeni bir açıklama daha geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CNN Türk'te telefonla katıldığı programda koalisyon görüşmelerine atıfta bulunarak "Gerçekler ortaya çıkarsa, defterler açılırsa Davutoğlu mahcup olur, zorda kalır" dedi. 

Yalçın, yaptığı açıklamada, seçim sonrası Davutoğlu'nun koalisyon teklifini net bir biçimde getirmediğini ifade ederek şunları söyledi:

"Görüşmeye geldiklerinde sayın Bahçeli, 'Biz şimdi koalisyon kurabilecek miyiz?' dedi. Davutoğlu cevap vermedi. Faruk Bey devreye girerek muğlak şekilde 'Orayı çözeriz' dedi. Ama sayın Davutoğlu'ndan bu teklif net olarak gelmedi. Bakın tekrarlıyorum, net şekilde koalisyon teklifi gelmedi. Maalesef net bir teklif gelmediği için ayrıntılı görüşmelere gidilemedi."
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