Samanyolu Haber /Dünya / Merkel: Türkiye ile müzakerelerin kesilmesi yönünde çoğunluk yok /20 Ekim 2017 09:49

Merkel: Türkiye ile müzakerelerin kesilmesi yönünde çoğunluk yok

Merkel: Türkiye ile müzakerelerin sonlandırılması yönünde çoğunluk yok

SHABER3.COM

Almanya Başbakanı Angela Merkel, hiçbir Avrupa Birliği (AB) ülkesinin Türkiye'yle üyelik müzakerelerinin kesilmesini istemediğini belirterek, Ankara ile diyalog kurulmasından yana olduğunu söyledi.

Merkel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesi'nin ilk gününün ardından basın toplantısı düzenledi.

Almanya'nın talebi üzerine Türkiye'yle ilişkileri de ele aldıklarını kaydeden Merkel, "Müzakerelerin derhal sonlandırılması yönünde bir çoğunluk yok" dedi.

Öte yandan, mevcut durumla ilgili genel bir şüphecilik duygusunun hakim olduğunu söyleyen Merkel, Türkiye ile diyaloğun sürmesinden yana olduğunu liderlere ifade ettiğini aktardı.

Zirvede endişelerin dile getirildiğini bildiren Merkel, "Ancak nihai sonuca gelecek olursak, köprülerin atılmaması yönünde genel bir istek ortaya çıktı. Komisyondan üyelik öncesi destek fonlarının nasıl kesilebileceği veya yeniden yönlendirilebileceğine ilişkin teklif hazırlamasını istedik. Ancak bir sonraki adım Türkiye'yle iletişim kurmak olmalı" diye konuştu.

ZİRVEDE 'MÜZAKERELER KESİLSİN' DEMEDİ

Merkel, seçim kampanyası sırasında söylediği 'Türkiye'yle üyelik müzakerelerin kesilmesi' talebini zirvede dile getirip getirmediği yönündeki soru üzerine ise "Bu gece endişelerimi dile getirdim. Ancak aynı zamanda ortak bir pozisyon üzerinde anlaşmayı istediğimi de söyledim. Bu gece hiç kimse müzakerelerin kesilmesi taraftarı değildi" ifadelerini kullandı.
Almanya Başbakanı, Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi müzakerelerine geçilmesini ise beklemediğini anlattı.

Müzakerelerin kesilmesi talebinde yalnız kalan Merkel'in üyelik öncesi destek fonlarında kesintiye gitme isteğini ise Belçika ve Hollanda'nın desteklediği öğrenildi.
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