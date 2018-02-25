MHP'den 5 ayda binlerce kişinin istifa ettiği haberi doğru mu?

Siyasi partilerin sicilini tutan, denetleyen ve faaliyetlerini takip eden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verilerine göre, MHP’nin 5 Ekim 2017 tarihi itibariyle üye sayısı 498 bin 915 olarak kayıtlara geçti.





Bu dönem MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’in yeni parti kurma çalışmalarında sona geldiği dönemdi. Hem parti kuruluş süreci hem de sonrasında çok sayıda kişi Akşener’in kuracağı partiye katılmak için MHP’den istifa ettiğini duyurdu.





İstifalarla ilgili ‘MHP’de deprem’, ‘MHP’de toplu istifa’ gibi arka arkaya yapılan haberler MHP yöneticilerinin tepkisini çekti. İstifa ettiğini açıklayanların birçoğunun parti üyesi olmadığını savunan MHP yönetimi YSK’ya başvurarak istifa edenlerin dilekçelerinin bir kopyasının partiye gönderilmesini istedi. Ancak başvurunun yapıldığı günden bu yana istifa edenlerin gerçek sayısıyla ilgili MHP’den bir açıklama gelmedi.





Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmi internet sitesinde güncelenen son verilere göre, MHP’nin 5 Ekim 2017’de 498 bin 915 olan üye sayısı 22 Şubat 2018 itibariyle 484 bin 574 oldu. Bu rakam üye sayısında 4.5 ayda toplam 14 bin 341 düşüş yaşandığı anlamına geliyor.





İYİ PARTİ’YE 4 AYDA 50 BİN ÜYE





Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre, 25 Ekim 2017’de kurulan İYİ Parti’nin üye sayısı 22 Şubat 2018 itibariyle 51 bin 64 oldu.





AKP 10 MİLYON





Verilere göre AKP’nin üye sayısı 21 Nisan 2017 tarihinde 9 milyon 368 bin 917 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı 10 ayda 580 bin 128 yeni üye artışıyla 9 milyon 949 bin 45’e çıktı. 22 Şubat 2018 itibariyle CHP’nin üye sayısı 1 milyon 217 bin 640, HDP’nin üye sayısı 37 bin 551.





Gazeteduvar.com