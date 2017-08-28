MHP'deki istifa fırtınası partiyi karıştırdı

Teşkilatlandırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin'e haber gönderen Devlet Bahçeli, "istifa et" dedi.





Çetin'in istifasının istenmesi olayında Genel Merkez'deki başka bir grubun etkin rol oynadığı konuşuluyor.





Bir süre önce Şefkat Çetin sosyal medya hesabı üzerinden parti içindeki bazı isimleri hedef göstermiş ve mesaj göndermişti.





BAYRAMDAN SONRA GÖREVDEN ALINABİLİR





Şefkat Çetin'ingi gelen talebe olumsuz cevap verdiği ve kendisine yakın isimlerle durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi. Çetin'in kesinlikle istifayı kabul etmediği "gerekirse görevden alsın" ifadelerini kullandığı ifade edildi.





Çetin'in bu tavrından sonra Bahçeli'nin görevden almayı bayramdan sonra gerçekleştirebileceği belirtiliyor.





Kulislerden sızan bir diğer iddia ise Çetin'in yanı sıra 2 ismin daha görevden alınabileceği yönünde.