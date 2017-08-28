Hindistan ile Çin savaşın eşiğinden döndü .. Ve anlaştılar

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin, Hindistan ve Butan'ın kesiştiği bölge olan, Himalayalar'ın doğusundaki Doklam platosunda iki ülkenin diplomatik görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu görüşmeler sırasında görüşlerimizi dile getirip, endişelerimizi ve çıkarlarımızı iletebildik" denildi.





Hindistan, iki tarafından uzlaştığını ve Doklam'dan birliklerini çekme sürecine girdiğini aktardı.



