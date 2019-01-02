MHP'de ittifak depremi! Milletvekili Erhan Usta disipline sevk edildi









AK Parti’yle Samsun’da yerel seçim için yürütülen görüşmeler hakkında, dün açıklama yapan MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde başarılı olmasının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açısından önemli olduğunu söylemişti.





Usta, “Ancak olmazsa olmaz değil. Yani müzakerelerde olumlu bir sonuç alınamazsa her türlü sonuca açığız biz. Sonuçta Genel Başkanımız en son yaptığı basın toplantısında ‘Jest ile rest arasında bir harf farkı var’ olarak ifade etmişti. Yani ittifak mutlaka olacak diye bir şey değil” diye konuşmuştu.



