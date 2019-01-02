Samanyolu Haber /Gündem / MHP'de ittifak depremi! Milletvekili Erhan Usta disipline sevk edildi /02 Ocak 2019 16:04

MHP'de ittifak depremi! Milletvekili Erhan Usta disipline sevk edildi

“İttifak olmazsa olmaz değil” diyen MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, disipline sevk edildi. Samsun İl Başkanı da görevden alındı.

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AK Parti’yle Samsun’da yerel seçim için yürütülen görüşmeler hakkında, dün açıklama yapan MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde başarılı olmasının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açısından önemli olduğunu söylemişti.

Usta, “Ancak olmazsa olmaz değil. Yani müzakerelerde olumlu bir sonuç alınamazsa her türlü sonuca açığız biz. Sonuçta Genel Başkanımız en son yaptığı basın toplantısında ‘Jest ile rest arasında bir harf farkı var’ olarak ifade etmişti. Yani ittifak mutlaka olacak diye bir şey değil” diye konuşmuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bugün yaptığı açıklamayla MHP Samsun İl Başkanı’nın görevden alındığını, Erhan Usta’nın da disipline sevk edildiğini duyurdu.

Yalçın, “Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı görevden alınmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın da Merkez Disiplin Kurulu’na sevki hususunda gerekli çalışmalar başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Erhan Usta, Meclis’te İYİ Parti’nin emeklilikte yaşa takılanlarla ile ilgili araştırma komisyonu kurulması önergesine destek vermesi üzerine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından 24 Ekim 2018’de Grup Başkanvekilliği görevinden alınmıştı.
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