Samanyolu Haber /Gündem / Saadet Partisi'nden Binali Yıldırım'ın adaylığına tepki: Hiçbir meşru tarafı yok... /02 Ocak 2019 16:07

Saadet Partisi'nden Binali Yıldırım'ın adaylığına tepki: Hiçbir meşru tarafı yok...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığına tepki göstererek, "Bu adaylığın hiçbir meşru tarafı yok. Ben yaptım oldu zihniyetinin, milleti ve tercihlerini yok sayan bir düşüncenin vücut bulmuş halidir" dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, belediye başkan adaylarının açıklanmasına ilişkin, "aday açıklamasını bu hafta sonunda yapacağız" dedi.

Karamollaoğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığından vazgeçmesi gerektiğini de söyledi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında, güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

'BİNALİ YILDIRIM ADAYLIKTAN VAZGEÇSİN' 

"Kanunun yerini talimatlar, Meclis'in yerini saray, 80 milyonun iradesini bir kişi almış" diyen Karamollaoğlu, anayasanın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iki dudağının arasında olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu, "Bunun en somut örneği TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmesi. Anayasa ortada. Anayasa değişmedi. Bu madde duruyor. Madde diyor ki, 'TBMM Başkanı hiçbir siyasi partinin toplantılarına bile katılmaz' aday olmayı bırakın. Bu ne pervasızlık" değerlendirmesini yaptı.

Bu adaylığın meşru olmadığını savunan Karamollaoğlu, Binali Yıldırım'a adaylıktan vazgeçmesi tavsiyesinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, belediye başkan adaylarının açıklanmasına ilişkin, şunları kaydetti: "Bugün arkadaşlarımız adaylarımızın bir kısmını açıklayacağımızı duyurmuştu ama hafta sonunda yapacağımız İl Başkanları ve Genel İdare Kurulu toplantısında ilk açıklamaya yapmanın daha isabetli olacağını ifade ettiler. Bundan dolayı da aday açıklamasını bu hafta sonunda yapacağız."
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