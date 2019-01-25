Samanyolu Haber
MHP İl Başkanı görevden alındı
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
MHP İl Başkanı görevden alındı
/
25 Ocak 2019 15:16
MHP İl Başkanı görevden alındı
MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alındı, il teşkilatı geçici olarak kapatıldı.
SHABER3.COM
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ''Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alınmış, Manisa İl Teşkilatı geçici olarak kapatılmıştır. Yeni Manisa İl Teşkilatı önümüzdeki hafta kurulacaktır'' dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
MHP İl Başkanı görevden alındı
Sonraki Haber >>
Londra'da ışık gösterisi: Erdoğan akademisyenleri öldürüyor
İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan gösteride duvara "Erdoğan akademisyenleri öldürüyor"...
Lüks Aracı tutmak isterken altında kaldı
- Çin'de lüks araçların bakımının yapıldığı bir serviste yaşanan akıl almaz kaza güvenlik...
Yalanlar ve Yılanlar!
“Belli bir amaçla söylenen yalan, en ahlaksız yalan biçimidir ama en çok o işe yarar” der Finley...
Yunanistan Parlamentosu kritik oylamayı erteledi
Yunanistan’ın Makedonya’ya AB ve NATO kapılarını aralamasıyla sonuçlanacak Prespa Anlaşması...
Kriz, beyaz eti vurdu... Üreticilerden 1 Şubat kararı
Beyaz et üreticileri 1 Şubat’tan itibaren kümeslere civciv koymayacak. Üreticiler elektrik, kömür...
[ Cadı avında bugün ] Ankara'da 41 kişi hakkında gözaltı kararı....
Ankara'da yürütülen bir soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen 41 kişiden 29'u...
"Ali Koç telefonlara çıkmıyor"
Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Ali Şen, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'la mevcut...
Trump'un eski danışmanına gözaltı
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Roger Stone Florida'da gözaltına alındı.
İşte Beyin göçünün resmi... ASELSAN'dan 200 mühendis ayrıldı
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un TBMM gündemine getirdiği ASELSAN, TÜBİTAK Savunma...
Lüks aracı tutmak isterken altında kaldı
Çin'de lüks araçların bakımının yapıldığı bir serviste yaşanan akıl almaz kaza güvenlik...
'Seçimden sonra maaşlara kesinti geliyor'
Seçimlerden sonra artan oranlı gelir vergisi dilimlerinin uygulanmasıyla ücretlerde kesinti yapılacağı...
Tweet
Lüks Aracı tutmak isterken altında kaldı
Londra'da ışık gösterisi: Erdoğan akademisyenleri öldürüyor
İşte Çağın hastalıklarından bir tanesi...
Kafeye dalan boğa 2 kişiyi yaraladı
Rusya'da uçak kaçırma girişimi bakın nasıl kaydedildi
Parasını alamayan işçi çalıştığı yeri dağıttı
Yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı
Helikopter, gösteri alanına düştü
Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı
Çürüme, Tiranlar ve Paranoya
ÖNE ÇIKAN HABERLER
[ Cadı avında bugün ] Ankara'da 41 kişi hakkında gözaltı kararı....
Ünlü iş adamı Karamehmet hakkında önemli gelişme
Fransa ve Almanya Venezuella muhalefetinin yanında yer aldı
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
18:51:26