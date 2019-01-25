Samanyolu Haber /Gündem / MHP İl Başkanı görevden alındı /25 Ocak 2019 15:16

MHP İl Başkanı görevden alındı

MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alındı, il teşkilatı geçici olarak kapatıldı.

SHABER3.COM

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ''Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alınmış, Manisa İl Teşkilatı geçici olarak kapatılmıştır. Yeni Manisa İl Teşkilatı önümüzdeki hafta kurulacaktır'' dedi.
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