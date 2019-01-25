Samanyolu Haber /Gündem / Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı /25 Ocak 2019 15:14

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'terör örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, ara kararını veren mahkeme, tahliye talebini reddetti.

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Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi yerleşkesinde görülen ve 3 gün süren duruşmaya Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, avukatlarından bazıları duruşmada yer aldı. Hakkında 'terör örgütü yöneticiliği', 'örgüt propagandası yapmak', 'suç ve suçluyu övmek' suçlarından 142 yıla kadar hapis cezası istenen Demirtaş'ın, savunmasında suçlamaların tamamının siyasi faaliyetleri dönemindeki konuşmaları olduğunu söyledi. Fezlekedeki suçlamaları okuyan Demirtaş, dokunulmazlığının Anayasa'ya aykırı bir şekilde kaldırıldığını ve mahkemenin siyasi iktidarın güdümünde hareket ettiğini belirtti.


 
AİLE GÖRÜŞÜ NEDENİYLE İZİN İSTEDİ

Demirtaş, eşi ve kızlarının görüş için cezaevine geldiklerini belirterek, mahkemeden duruşmanın bitirilmesini talep etti. Bu talebi kabul eden mahkeme, tahliye talepleri yönünden Demirtaş'ın avukatlarına söz verdi. Avukatları, Demirtaş'ın kaçma şüphesinin olmadığını, tutuklu bulunduğu sürenin de göz önüne alınarak tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme, savunmanın tamamlanmamış olması ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tahliye taleplerini reddederek, Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.
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