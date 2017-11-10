Samanyolu Haber /Gündem / MHP’den bir toplu istifa daha /10 Kasım 2017 19:29

MHP’den bir toplu istifa daha

Mersin'de, Anamur İlçe Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Türe, beraberindeki 7 meclis üyesiyle birlikte partisinden istifa ettiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Mersin’de, Anamur İlçe Belediye Başkanı MHP’li Mehmet Türe, beraberindeki 7 meclis üyesiyle birlikte partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Türe yaptığı kısa açıklamada, istifa nedeniyle ilgili bilgi vermezken, ”7 meclis üyemizle birlikte MHP’den bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayız. İstifayla ilgili detaylı açıklamayı da uygun gördüğümüz anda yapacağız” diye konuştu.

İki dönemdir Anamur Belediye Başkanı olarak görev yapan Türe, “Bugün 7 meclis üyemizle birlikte MHP’den istifa ettik. İstifa dilekçelerimizi disiplin kuruluna gönderdik. İstifa gerekçeme ilişkin açıklamayı yarın ayrıntılı şekilde yapacağım” dedi.

Öte yandan, edinilen bilgiye göre, MHP Mersin İl Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde, Belediye Başkanı Türe'yi, ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti.
MHP Genel Merkezi Disiplin Kurulu'nun, bu talep doğrultusunda, tedbirli savunma yapması için Türe'yi Ankara'ya çağırdığı, ancak Türe'nin Genel Merkeze gitmeden istifa ettiği öğrenildi.
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