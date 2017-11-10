İYİ Parti Reuters'a oy oranını açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu hafta yaptığı açıklamada, günün şartlarında yüzde 10'luk seçim barajının çok ağır olduğunu açıklamış, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da dünkü değerlendirmesinde, "Seçim barajının düşürülmesi konusunda MHP'nin hazırlığı var, bunlar karşıdan (AKP'den) gelen teklife göre masaya yatırılır" demişti.







Reuters'a verdiği söyleşide Koray Aydın, "Partimizin baraj endişesi olmadığı için baraj meselesi gündeme geliyor. Barajın düşmesi Türkiye'nin siyasal yaşamının demokratikleşmesi için gereklidir. Ancak bizim böyle bir endişemiz yok ve bu işe kafa yormuyoruz" dedi.





Türkiye'de 1983 genel seçimlerinden bu yana yüzde 10 seçim barajı uygulanıyor. Gezici Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankette, İyi Parti'nin olası bir seçimde yüzde 19.5 oy alabileceği, MHP'ninse yüzde 8.8 oyla baraj altında bulunduğu belirtilmişti. İyi Parti, bu ayın başında eski MHP'li Meral Akşener başkanlığında resmen kurulmuş, geçtiğimiz yıldan itibaren MHP parti teşkilatlarından kopan birçok isim de İyi Parti'ye geçmişti.





İyi Parti'nin Parlamento'da bulunan beş milletvekilinden dördü de 2015 Kasım seçimlerinde MHP listesinden Meclis'e girmişti.





SEÇİM İTTİFAKI TARTIŞMALARI





Seçim ittifakı tartışmalarıyla ilgili olarak da Aydın, "Biz seçimlere kadarki süreçte bu konuların (ittifak) konuşulmasını doğru bulmuyoruz. Siyasi Partiler Yasası ittifaklara da müsaade etmiyor zaten" ifadesini kullandı. MHP'li Yalçın dünkü açıklamasında, "Partiler kendi kimlikleriyle ittifak kurabiliyorlarsa, bu demokrasilerde mümkün" demişti.





Mevcut Seçim Kanunu'na göre partiler kendi kimliklerini koruyarak seçim ittifakı kuramıyorlar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş için önümüzdeki

günlerde Meclis'e getirilecek uyum yasaları arasında, Seçim ve Siyasi Partiler Yasalarındaki değişiklikler de bulunuyor. AKP'li yetkililer, bu yasa değişiklikleri ve seçim barajı düzenlemesinin bu süreçte tartışılabileceğini açıklamışlardı.





EN ÇOK OYU AKP'Lİ SEÇMENDEN ALIYORUZ





Aydın, İyi Parti'nin anketlerde nasıl göründüğüne ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı: "Biz bir firmayla 40 günden beri sahadan çıkmadan çalışıyoruz. Genel başkanımız başka bir firmaya da çapraz anket yaptırdı. İyi Parti daha adını almadan yüzde 20 bandına oturmuştu. Anket firmalarından yüzde 20'nin altında olduğunu söyleyen varsa iddiaya girmeye hazırız."





İyi Parti'nin bütün partilerden oy alma kapasitesi olduğunu da iddia eden Aydın, "En çok oyu AKP'den, oransal olarak en çok oyu da MHP'den alıyoruz. CHP'den de bize oy geliyor. Hatta az da olsa HDP'li seçmenden bile alıyoruz" diye konuştu. İyi Parti'nin 140 sayfalık programı olduğunu ve ekonomi dahil birçok konuda vaatleri bulunduğunu hatırlatan Aydın, "Türkiye'nin ekonomik şartlarıyla ilgili Genel Başkan Yardımcımız Durmuş Yılmaz bir çalışma yapıyor. Yakında kamuoyuna duyuracak" dedi.