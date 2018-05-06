MHP’den 5 milletvekili yeniden aday olmak için başvuru yapmadı

Ekmeleddin İhsanoğlu’nun da aralarında olduğu 5 ismin aday adayı olmadığı başvurular tamamlandıktan sonra netleşti. 5 İSİM BAŞVURU YAPMADI

Eski Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, daha önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ve CHP’nin çatı adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu ile İstanbul Milletvekili Atila Kaya, Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Tor ile Sakarya Milletvekili Zihni Açba adaylık için başvurmadı.





Öte yandan il ve ilçe teşkilatlarına Devlet Bahçeli’nin “boşluk olmayacaksa aday olun” diyerek yeşil ışık yakmasının ardından MHP’de 31 il ve 19 ilçe başkanı, 24 Haziran’da yapılacak 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adayı oldu.