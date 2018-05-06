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Erdoğan'ın madenci tekmeleyen müşaviri AKP'den aday
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Erdoğan'ın madenci tekmeleyen müşaviri AKP'den aday
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06 Mayıs 2018 23:21
Erdoğan'ın madenci tekmeleyen müşaviri AKP'den aday
Soma'da 301 işçinin hayatını kaybetmesine yol açan facianın ardından madenci tekmeleyen, Erdoğan'ın müşaviri Yusuf Yerkel, AKP'den aday oldu.
SHABER3.COM
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlığı dönemindeki müşaviri Yusuf Yerkel, AKP'den adaylık başvurusu yaptı. Yerkel, Soma faciasının ardından yerde yatan madenciyi tekmeleyen görüntüleriyle hafızalara kazınmıştı.
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