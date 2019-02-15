Samanyolu Haber /Spor / MHK Başkanı Sabri Çelik oldu /15 Şubat 2019 14:03

MHK Başkanı Sabri Çelik oldu

TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine karar verdi.

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Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Mustafa Çulcu
Muhittin Boşat
Ünsal Çimen
Kamil Abitoğlu
Hakan Sivriservi
Ferhat Gündoğdu
Nihat Mızrak
Hamza Mısır

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