Samanyolu Haber
MHK Başkanı Sabri Çelik oldu
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Spor
/
MHK Başkanı Sabri Çelik oldu
/
15 Şubat 2019 14:03
MHK Başkanı Sabri Çelik oldu
TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine karar verdi.
SHABER3.COM
Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu isimlerden oluşuyor:
Mustafa Çulcu
Muhittin Boşat
Ünsal Çimen
Kamil Abitoğlu
Hakan Sivriservi
Ferhat Gündoğdu
Nihat Mızrak
Hamza Mısır
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
MHK Başkanı Sabri Çelik oldu
Sonraki Haber >>
Suudi zırhlı aracını imha edip kayda aldılar
Yemenli Şii Husi güçleri, Suudi Arabistan'ın Necran kentine düzenledikleri saldırı sırasında...
Kanal D Haber'den tanzim satış çarpıtması
Sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla kurulan tanzim...
Eyfel Kulesi önünde Sevgililer Günü'nde Türkiye'deki haksızlıkları anlattılar
Fransa’nın başkenti Paris’te kurulan LA VİE Derneği, “Sevgililer Günü” için mağduriyetleri...
Enes Kanter NY Knicks'ten neden ayrıldı? Menajeri anlattı...
NBA oyuncusu Enes Kanter'in, takımından ayrılmasıyla ilgili birçok polemik ortaya atılırken ayrılığın...
Galatasaray, kendi sahasında Benfica'ya mağlup oldu
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica'ya 2 - 1 mağlup...
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etti
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu'nun görevinden istifa ettiği kaydedildi.
İddaa ihalesi Demirören'in şirketine gitti
Spor Toto iddaa ihalesinin ikinci ve nihai oturumu yapılırken Demirören ve Las Vegas Merkezli Scientific...
MHK Başkanı Sabri Çelik oldu
TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine...
Galatasaray 'dünyanın en büyük 30 kulübü' arasında
France Football dergisinin araştırmasına göre Galatasaray, "dünyanın en büyük 30 kulübü" sıralamasında...
Galatasaray Başkanı: CAS'a yaptığımız itiraz kabul edildi
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, CAS'a yaptıkları itirazın kabul edildiğini ve UEFA...
Lucescu dönemi kapandı
TFF'nin Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile anlaşma sağladığı ve bu gelişme sonrası...
Diktatöre verilen onur madalyalarını geri alıyor
Barcelona Kulübü, diktatör Francisco Franco'ya 1971 ve 1974 yıllarında verilen onur madalyalarını...
Tweet
Suudi zırhlı aracını imha edip kayda aldılar
'Ben Tayyip'i çok seviyorum ama konserinde kafama şişe atıyorlar'
Eyfel Kulesi önünde Sevgililer Günü'nde Türkiye'deki haksızlıkları anlattılar
Kanal D Haber'den tanzim satış çarpıtması
İşsiz üniversite mezununun isyanı
8 ay önce Akşener'e 'ekonomi konuşma' demişti... Bugün ağlıyor
Bir gün gelecek.....
Kırmızı ışıkta geçen TIR polis aracına çarptı
Bir adamım kızgın deve ile imtihanı
Markette sıra beklerken önündekinin telefonunu çaldı
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Sıra
TAKIM
O
P
1
Beşiktaş
34
79
2
Fenerbahçe
34
74
3
Torku Konyaspor
34
66
4
Medipol Başakşehir
34
59
5
Osmanlıspor FK
34
52
6
Galatasaray
34
51
7
Kasımpaşa
34
50
8
Akhisar Belediyespor
34
46
9
Antalyaspor
34
45
AYRINTILI PUAN DURUMU
34.HAFTA
SIVASSPOR
2 - 2
FENERBAHCE
TRABZONSPOR
0 - 6
KASIMPASA
GENCLERBIRLIGI
3 - 1
ESKISEHIRSPOR
OSMANLISPOR
1 - 0
AKHISAR BELEDIYESPOR
KONYASPOR
2 - 1
BESIKTAS
MERSIN IDMAN Y.
2 - 5
BURSASPOR
GAZIANTEPSPOR
2 - 0
ANTALYASPOR
BAŞAKŞEHİR
1 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR
GALATASARAY
6 - 0
KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Kanal D Haber'den tanzim satış çarpıtması
Uşak'ta rehine krizi: Bir polis hayatını kaybetti, saldırgan öldürüldü
İYİ Parti’den geri adım: İdris Naim Şahin aday değil
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
18:20:47