Almanya'nın Türkiye'ye sattığı silah miktarında önemli düşüş

Almanya'dan Türkiye'ye yapılan silah ve askeri malzeme ihracatında geçen yıl da önemli düşüş kaydedildi. Sol Parti'nin soru önergesine Federal Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen yanıta göre Alman hükümeti 2018 yılında NATO müttefiki Türkiye'ye 12 milyon 900 bin euro tutarında 58 parti sevkiyat yapılmasına onay verdi.





Almanya'dan Türkiye'ye yapılan silah satışlarının hacmi 2016'da 83 milyon 900 bin euro, 2017 yılında ise 34 milyon 200 bin euro olmuştu.

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerde son dönem kaydedilen düzelmenin Federal Hükümet'in silah ihracat izinleriyle ilgili uygulamasını etkilemediği belirtiliyor.

Türkiye'ye daha az Alman silahı satılmasının nedenleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir yıl önce YPG ile mücadele amacıyla Suriye topraklarına girmesi de gösteriliyor. Harekât sırasında Leopard 2 tipi Alman malı savaş tankları da kullanılmıştı.

Deutsche Welle Türkçe

